L’avinguda Tarragona incorpora una mitjana de 400 metres i un carril bici

L’avinguda Tarragona es remodela. La via, que està considerada una de les carreteres més transitades del país, integrarà una mitjana de 400 metres de llargada i 1,30 metres d’amplada per separar els dos carrils de pujada i els dos de baixada actualment existents. Les obres s’emmarquen en la segona fase d’embelliment de la zona i estaran compreses entre el carrer Bonaventura Riberaygua i la rotonda de Prada Casadet. A més de la mitjana, que tindrà gespa, arbres i diversos elements d’enllumenat, es construirà un carril bici segregat en sentit nord d’1,25 metres d’amplada. El cost total de les obres és de 167.700 euros i s’estima que els treballs no tinguin una durada superior als tres mesos.

CONXITA MARSOL: «Traslladarem les zones de càrrega i descàrrega i posarem un estacionament de motos al carrer de darrere»

Segons la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, les obres, que es van iniciar ahir, no pertorbaran la circulació, ja que no s’obstaculitzarà cap carril i –pensant en les retencions que es formen per l’afluència de turistes i esquiadors– durant els caps de setmana no es treballarà.

Degut a la remodelació, l’avinguda perdrà 11 espais d’aparcament. Al respecte, Marsol va detallar que des del comú no es preveu fer cap acció per cobrir aquestes places «perquè ja és una zona prou servida d’aparcaments. Per exemple, hi ha el Parc Central a tocar amb mitja hora gratuïta d’estacionament i els abonaments de la parròquia». «El que sí farem», va afegir Marsol, «és traslladar les zones de càrrega i descàrrega de l’avinguda perquè quedin servits tots els sectors. A més, es posarà un estacionament de motos al carrer de darrere».

Col·laboració amb el Govern

JORDI TORRES: «Hem sincronitzat els semàfors, de manera que si es circula a més velocitat de la permesa, es posaran en vermell»

Malgrat que es tracta d’una reestructuració sufragada pel comú, el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, va assistir ahir a la inauguració de les obres i va destacar que des de Mobilitat ja s’ha posat en marxa la sincronització dels semàfors de l’avinguda perquè, «en cas que se circuli a més velocitat de la permesa, aquests es posin en vermell».

Tanmateix, Torres va comentar que els radars de tram previstos a Sant Julià i a Encamp estaran en funcionament a partir del febrer.

Un 2018 carregat d’obres

Marsol també va aprofitar la inauguració dels treballs de l’avinguda Tarragona per recordar que aquest any «hi haurà moltes obres a la capital, per tant, tindrem tota la parròquia aixecada durant diversos mesos, però cal pensar que serà amb fi de bé».

De fet, es preveu que l’etapa final de les actuacions a l’avinguda coincideixi precisament amb l’inici de l’embelliment de Meritxell, unes obres també d’important envergadura que, com a mínim, s’allargaran fins el proper mes d’agost.