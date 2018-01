Les empreses inclusives creixen i arriben a la desena

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va signar ahir, tres convenis de col·laboració en el marc de la Xarxa d’empreses inclusives que ja arriba a la desena de cooperants, amb un total d’11 persones contractades. Les companyies incorporaran tres treballadors a mitja jornada i «garantiran un entorn obert, inclusiu i en igualtat de condicions», segons va explicar el ministre, qui va recordar que «amb independència del sector, sempre hi ha cabuda per a totes les persones».

Properes incorporacions

Espot va anunciar també que properament s’incorporaran quatre empreses més a la iniciativa. L’impuls d’aquestes incorporacions ha de permetre desterrar finalment el contracte de baix rendiment. «Entre 20 i 30 persones encara estan sota aquesta modalitat de contractació. », va explicar el ministre, i va afegir: «El 2016 comptàvem amb 80 treballadors que tenien aquest tipus de contracte de baix rendiment, és a dir, que ja hi ha 50 persones que han fet el trànsit cap a contractes ordinaris. Estem treballant perquè aquestes persones canviïn aviat la contractació ja que la de baix rendiment ja no té empara legal».

El Govern ofereix un itinerari específic d’orientació laboral per a les persones que necessitin suport, i posa a disposició dues orientadores especialitzades del Servei d’Ocupació per fer-ne el seguiment. El suport a la inclusió preveu l’acompanyament previ a l’equip on s’incorpora el treballador. H