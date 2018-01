Acudits i abraçades

Amb 13 causes diferents i fins a 25 processats, el macrojudici al voltant del cas BPA es pot allargar fins al març, un termini que el batlle Josep Maria Pijuan afronta amb serenitat i paciència. Almenys així ho va demostrar ahir durant la primera jornada, on va permetre que tots els advocats, tant d’una banda com de l’altra, s’expressessin «sense presses». A les 10.00h, l’edifici Prada Casadet obria les portes als processats, i a les 15.00h encara durava el debat sobre les qüestions prèvies que la defensa va plantejar a la part acusadora. Davant la previsió de sessions maratonianes diàries, semblava que els assistents s’esforçaven a prendre’s-ho amb calma des del principi. De fet, l’ambient distès fins i tot va donar lloc a alguna broma, amb un acudit que Josep Antoni Silvestre, advocat d’un dels processats, va explicar davant l’audiència per fer un paral·lelisme amb la investigació de la causa.



El que va provocar més riures a la sala, però, no va ser l’acudit de Silvestre sinó la relliscada del lletrat del Govern, Manuel Pujadas, quan va oblidar d’apagar el micròfon i sense voler va fer que a tota la sala de premsa s’escoltessin els seus renecs malsonants. L’enuig de Pujadas era una reacció a la intervenció del representant de l’Insitut de Drets Humans d’Andorra, Alfons Clavera, que va criticar el Govern per personar-se com a acusació en l’afer BPA i alhora quedar-se al marge en la causa de les coaccions que segons la defensa van patir responsables de l’entitat bancària per part d’autoritats espanyoles per facilitar dades sobre polítics catalans.



Tot i que el cas Pujol s’estudia en una causa a part, el cognom ja va sonar ahir durant el primer judici, en boca de l’advocat Jean-Michel Rascagneres, que va lamentar la situació per la qual està passant la família del polític. «N’estan farts», va dir. Justament la vinculació amb Catalunya i el sobiranisme va ser un dels motius que va atreure periodistes de TV3, l’ACN i Crònica Global a cobrir un dels esdeveniments judicials més importants de la història del Principat. A primera hora, amb un fred que glaçava les mans dels que no duien guants i havien d’aguantar càmeres i llibretes, l’expectació mediàtica es va aglutinar a la porta de l’edifici, a l’espera dels processats.



Pocs s’imaginaven l’arribada d’Higini Cierco, exaccionista majoritari de BPA. No només va sorprendre la seva presència, sinó l’abraçada que es va fer amb Joan Pau Miquel, exconseller delegat del banc i un dels processats a qui demanen una major pena, de fins a vuit anys de presó. Cierco, acompanyat de la seva advocada, Aurora Casadevall, es va voler deixar veure donant suport a Miquel, tot i no poder entrar a la sala, pel fet de ser testimoni.