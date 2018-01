Tercera plaça inicial per al Too Match de Lescano

La prestigiosa Rolex Circuit Atlàntic Sud va iniciar-se amb una primera regata entre Buenos Aires i Punta del este. El Too Match, on es troba Marcel Lescano, ocupa la tercera plaça de la general de la seva classe.

La primera jornada va estar marcada per fortes ratxes de vent, que van arribar fins als 30 nusos. El Too Match va ser el primer en temps real en concloure la prova en ORC club sèrie A, invertint un crono de 26.31.49 hores. En temps compensat se situa en tercer lloc e la general a 1.01.00 del líder, el Diva. La segona posició l’ocupa el Llanero a 19.07 minuts. «Estem molt contents de com ha anat aquesta primera regata. Esperem mantenir el nivell en les dels pròxims dies», indica Lescano. La resta de proves de l’esdeveniment es disputaran en aigües uruguaianes.