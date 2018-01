El PS acusa Martí i Pintat de fer-los «la pinça» per silenciar-los

La batalla per la presidència i reorganització del grup mixt arriba al capítol final. I ho fa, un mes després del seu inici i en mig d’un reguitzell de retrets i acusacions per part dels consellers generals socialdemòcrates cap a la resta de membres del grup, així com cap a DA. El conseller del PS, Gerard Alís, va manifestar ahir que la formació està sent víctima del «flirteig» polític entre el cap de Govern, Toni Martí, i el conseller d’UL, Josep Pintat. En una entrevista a RTVA, Alís va acusar tant a la resta de forces del grup com a DA d’intentar «fer-nos la pinça» amb l’objectiu de «silenciar» i «reduir la representació i participació en l’arc parlamentari» de «l’única força que realment suposa una alternativa a DA».



De la mateixa manera, va criticar l’actitud de la Sindicatura perquè considera que no ha estat imparcial. Segons Alís, la conclusió que s’extreu de tot l’afer és que «tot està acordat i donat i que és la situació que convé a la gran majoria de l’arc parlamentari».

Reunió

Davant d’aquesta situació i com ja havien apuntat divendres passat, els tres membres del PS no van assistir ahir al matí a la reunió que es va fer per intentar desencallar la reorganització del grup mixt. En la trobada es va aprovar per unanimitat dels consellers assistents la proposta dels membres d’UL-CC que queda pendent de ser validada per la junta de presidents que s’ha de celebrar avui. Així doncs, la presidència del grup queda en mans de Josep Pintat, Pere López serà president suplent i Víctor Naudi i Sílvia Bonet mantenen els càrrecs que ja tenien: la representació al consell d’Europa en el cas del primer, i la presidència de la comissió de Socials, la segona.



En una roda de premsa feta ahir a la tarda, Josep Majoral, Joan Carles Camp, Víctor Naudi i Sílvia Bonet van explicar a més, que els consellers escindits de Liberals, renunciaven als càrrecs que ostentaven (la presidència de la comissió d’Economia per part de Majoral, la vicepresidència de la comissió d’Exteriors i la presència a la delegació de l’OSCE de Carles Naudi, i Camp també deixava el seu lloc a la UIP) de manera que els consellers del PS els podien assumir. La decisió es va prendre, segons Camp, perquè «el pla B» que van proposar, mantenint el repartiment de comissions tal com estava abans del trencament liberal, el síndic, Vicenç Mateu, els va comentar que podria arribar al Tribunal Constitucional. «Amb visió d’Estat i treballant pel país perquè entenem que no es pot aturar el Consell, hem accedit, malgrat tot, a portar el pla A, a deixar-ho tot obert», va exposar Camp, que va afirmar que «penso que hem actuat amb fairplay».



Camp a més, va manifestar que entenien que el PS acceptava la solució ja que Pere López els havia confirmat l’assistència a la junta de presidents ja que Pintat no hi podia anar.

Reacció al PS

Ara bé, en un esqüet comunicat, posteriorment, el PS deixava clar que els seus consellers «només mantindran els càrrecs que ja ostentaven com a representants del grup mixt prèviament a l’arribada dels cinc parlamentaris escindits del grup liberal». Entenen que una altra decisió «seria acceptar regalets» que són «fruit de la mala consciència i d’un intent de rentat de cara un cop totes les propostes fetes per intentar arribar a un acord han estat sistemàticament refusades».



En aquest sentit van remarcar que la presència de López a la junta de presidents «ha de ser interpretada com a acte de responsabilitat i de deixar clar que, en cap cas, hi ha hagut la voluntat de bloquejar el funcionament parlamentari», si bé van recordar que l’activitat no ha estat en cap moment aturada «contràriament al què s’ha volgut fer creure».



Arribats a aquest punt, caldrà veure doncs, com es desenvolupa la junta de presidents i quin és el repartiment de càrrecs que s’acaba adoptant tenint en compte la posició expressada pels socialdemòcrates.

Agraïment

Víctor Naudi, de la seva banda, va assegurar que la situació de bloqueig «no es podia allargar més» i va «agrair el tarannà dialogant i de col·laboració dels companys d’UL i CC perquè ells són els que cedeixen més». De la seva banda, Bonet, va apuntar que la proposta aprovada ahir era «l’opció més estable».



Respecte a les acusacions de «fer-los la pinça» llançades per Alís, Camp va afirmar que «cadascú és esclau de les seves paraules i tal com han anat les coses i com es pot veure, nosaltres som els que en sortim perjudicats». En aquest sentit va retreure al PS que no assistissin a la reunió d’ahir, ni després d’enviar-los missatges i trucar-los. «Cadascú que expliqui la seva versió del relats, però nosaltres hem actuat pensant en la ciutadania d’aquest país, que no es pot permetre que el Consell estigui aturat per un repartiment de les funcions del grup mixt». A més, va assenyalar que «no hem sortit a la premsa a explicar batalletes» i va recomanar que «el què passa a Catalunya o el què pugui passar a Itàlia» s’ha de deixar de banda.



Al seu torn, el conseller d’SDP, en relació a la proposta del PS d’intentar quedar-se amb els càrrecs que ostenten ell i la consellera Bonet, va exposar que «no sé si és per ressentiment», però va insistir en què la seva manera de plantejar les coses ha estat sempre «per respectar la pluralitat i la proporcionalitat».