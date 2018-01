La Policia arresta vuit persones pel tràfic de droga en sis dies

La Policia va detenir en cinc dies a vuit persones en set operacions diferents contra el tràfic d’estupefaents, segons el balanç setmanal de detencions.



El primer cas va tenir lloc ara fa just una setmana, el 9 de gener. En aquesta ocasió, els agents van detenir en la frontera del riu Runer dos homes no residents, de 30 i 33 anys. Al primer se li va localitzar 0,5 grams de cocaïna i 9,4 grams de marihuana, mentre que el segon duia a sobre 0,9 grams de marihuana.

Dos dies més tard,els agents van detenir a Canillo un altre no resident, aquest de 34 anys, que portava a sobre 0,9 grams d’speed. Aquell mateix dia, en una altra operació també en aquesta parròquia, els agents van arrestar un no resident, de 24 anys, que portava 0,2 grams d’MDMA i una pastilla d’èxtasis. També aquest dia la Policia va efectuar una tercera intervenció, en aquest cas a Encamp, que va acabar amb la detenció d’un home de 32 anys en el marc de l’operació Línia. L’home, que disposava d’un hivernacle, se’l va trobar amb 140 grams de marihuana llesta per al consum i quatre plantes en fase avançada de cultiu.



L’endemà, al Pas de la Casa, la Policia va arrestar un jove de 19 anys, també no resident, que portava a sobre 14 pastilles d’èxtasis i 19 grams de marihuana.

Un dia més tard, un gos de la unitat canina va efectuar un registre en un turisme. En aquesta ocasió, va detectar que un dels seus ocupants, un no resident de 26 anys, duia en una butxaca del seu pantaló 0,5 grams de cocaïna.



Finalment, el diumenge es va efectuar la darrera detenció pel tràfic d’estupefaents. En aquest cas es va tractar d’un no resident de 34 anys, que volia accedir al Principat amb 0,8 grams de cocaïna. En aquest cas, un gos li va localitzar la droga en una funda de les ulleres que estava en l’interior a la davantera del vehicle.



Precisament, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va remarcar ahir a la premsa que s’han intensificat les operacions contra el tràfic de drogues com ho demostra la recent detenció en el marc de l’operació Línia. En la lluita contra la droga, va matissar el ministre, «hi ha un vessant més repressiu que és més necessari. Aquest l’estem fent des de la Policia i està donant els seus fruits», va assegurar el ministre, que hi va afegir: «En aquesta problemàtica no abaixem els braços».

Empleada roba en una immobiliària

Una treballadora va ser detinguda el dijous passat per, presumptament, robar en la immobiliària en la qual treballava. El 5 de desembre la propietària de la companyia va denunciar a la Policia que havia detectat males praxis per part d’una de les treballadores de l’empresa. En aquesta línia, els agents van descobrir que una de les empleades, una resident de 34 anys, s’hauria apoderat de dades i documents que contenien informació rellevant de la competitivitat de l’empresa, així com dels honoraris que haurien d’haver estat ingressats en el compte de l’empresa. Així mateix, els agents també van detenir una altra empleada, de 26 anys, per, suposadament, haver encobert a la seva col·lega de feina.



La setmana passada, a més, es va detenir un resident de 35 anys, que després d’una forta discussió amb la seva parella li hauria provocat lesions a l’abdomen. Els fets s’haurien produït en el domicili de la dona el 23 de desembre. A més, diumenge els agents també van detenir un altre home, un resident de 32 anys, que presentava alts signes d’embriaguesa que va mostrar una actitud molt agressiva contra la seva parella i els agents.



Així mateix, també es van detenir dues persones al Pas de la Casa per intentar-se escapar de la policia. Aquests fets que va tenir lloc el dissabte, es tracta de dos homes, no residents de 20 i 25 anys, que estaven en el vial del túnel d’Envalira, vessant al Pas de la Casa. Aquests es van donar escàpol dels agents a les 16.00 hores, però finalment van ser localitzats quatre hores més tard a la localitat encampadana. Es creu que formen part d’un grup organitzat vinculat amb el contraban del tabac.



També en el marc de les detencions setmanals, es va detenir un total de vuit persones per conduir sota els efectes de l’alcohol. El cas més greu es tracta d’un resident, de 44 anys, que va patir un accident el diumenge a les 02.30 hores. Quan els agents li van efectuar la prova d’alcoholèmia va donar positiu amb una taxa de 1,95 grams per litre en sang (g/l).