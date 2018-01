Solana afirma que «s’esperava més de l’equip» a la primera volta

Sense Copa del Rei. Així va quedar-se el BC MoraBanc Andorra amb la derrota patida diumenge a Madrid davant el Movistar Estudiantes. Després d’una remuntada destacada respecte a l’inici de temporada, on es veia complicat poder lluitar per tornar a ser a la competició del KO, l’equip va capgirar la situació per ser un dels clars aspirants, però perdre dos partits seguits quan es depenia de si mateix per ser a Gran Canària el mes vinent va deixar sense possibilitats als de Joan Peñarroya una jornada abans de concloure la primera volta, quan es produeix el tall amb els vuit que la disputaran.

Queden encara tres places disponibles, i quatre els aspirants, però cap d’ells serà el conjunt andorrà. Reial Madrid, FC Barcelona Lassa, València Basket, Montakit Fuenlabrada i Herbalife Gran Canària són els que tenen ja el bitllet per a la Copa, mentre que els tres que resten sortiran d’entre Unicaja, Baskònia, Iberostar Tenerife i UCAM Múrcia. Els tres primers tenen un balanç de 9 victòries i 7 derrotes, mentre que el dels murcians és de vuit triomfs i el mateix nombre de partits perduts. El MoraBanc es troba amb 7-9 després de caure a les dues últimes jornades davant el San Pablo Burgos, que es presentava al Poliesportiu d’Andorra com a cuer, i l’Estudiantes.

Massa punts negres

«Ens ha faltar poder estar a la cita. Hem competit bé en molts partits, però en d’altres no tant», assegura el director general del MoraBanc, Francesc Solana, que es mostra crític perquè «tothom esperava més de l’equip. En alguns partits s’ha demostrat el que és capaç de fer, però en d’altres no». I algunes d’aquestes ocasions a que es refereix, va comportar que se sumessin derrotes doloroses, i d’altres que les victòries s’escapessin per molt poc. «Ens hem quedat molt a prop de guanyar alguns partits que al final se’ns han acabat escapant, i aquests triomfs que no s’han sumat al final ens han costat no ser a la Copa».

Solana: «Ens hem quedat molt a prop de guanyar alguns partits que al final se’ns han acabar escapant»

Un dels elements que no permet rendir de la manera que desitjaria són el conjunt de lesions que s’han anat succeint, bona part d’elles de llarga durada, però també algunes puntuals que han tallat el ritme a certs jugadors en qüestió d’entrenaments i enfrontaments. Les lesions «són circumstàncies amb les que no hi comptes però que poden succeir, perquè sempre passen coses», i amb les que s’han de conviure. Per suplir les absències van arribar cares noves, però sense ser el revulsiu necessari: «Els reforços temporals venen per ajudar, però ens hem trobat amb una situació difícil perquè hem seguit amb el problema de les lesions. Amb circumstàncies com aquesta és quan tothom ha de donar encara més de l’habitual, a donar el màxim de si mateix».

El MoraBanc es presentava a les tres últimes jornades de la primera volta depenent de si mateix per classificar-se, però dues derrotes seguides van impedir-ho. «Tenir tants pivots lesionats ha estat un handicap important», afirma Solana. Davant el Burgos «està clar que l’equip va donar tot el que tenia, però al final ens van guanyar per la inferioritat en el joc interior que patíem», mentre que contra l’Estudiantes «l’equip no va estar a l’alçada. Pensàvem que podríem guanyar el partit, però el rival va ser millor».

Millorar estadístiques

Amb l’EuroCup i la Copa del Rei ja enrere, el MoraBanc se centrarà en recuperar jugadors i continuar a la Lliga Endesa per tractar de classificar-se per als play-off al final de la fase regular. A partir d’ara «hem d’intentar guanyar el màxim de partits i estar el més a dalt possible. Aquest és sempre l’objectiu que ens marquem, fer-ho millor que la temporada anterior».

Una de les claus serà poder comptar amb la plantilla al complert, circumstància que en el que va de curs no s’ha arribat a produir mai, ni en pretemporada. Aquesta mateixa setmana al club esperen que Moussa Diagné pugui tornar a exercitar-se amb el grup després de superar la lesió. «Treballar tota la setmana amb la plantilla al complert ajuda molt, i això es nota, perquè entren nous conceptes, i si un jugador no ha pogut entrenar durant temps li costa més entrar», indica Solana. La participació a l’EuroCup, on no es va superar la primera fase, va portar una major exigència a una plantilla minvada per les baixes i desgast, però «doblar competició ha significat una molt bona experiència a nivell de club, que ens ha fet créixer».

El sènior B es reforça amb el nord-americà Jalen Jones

El MoraBanc B es troba en una posició complicada des de començament de temporada, ocupant la darrera plaça de la classificació, amb només dues victòries en els 13 partits disputats. Per tractar de revertir la situació l’equip es reforça amb l’escorta estatudinenc Jalen Jones, de 22 anys i 1,90 metres d’alçada, provinent de la Texas Arlington University. «Esperem que ajudi a una generació de joves a la que està costant treure resultats. Ve a buscar-se una oportunitat al bàsquet europeu i també podrà ajudar en els entrenaments de l’equip d’ACB», assenyala Solana.