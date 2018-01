Els gendarmes salven un contrabandista

A punt de morir congelat i amb un elevat estat d’embriaguesa. Així es van trobar els gendarmes un home el diumenge el matí, enmig de les muntanyes frontereres entre el Pas de la Casa i Andorra, segons se’n van fer ressò ahir els mitjans de comunicació gals. De fet, la policia francesa se’l va trobar amb elevats índexs d’hipotèrmia.



L’home, un jove de 34 anys de Lió, va començar el seu periple cap a les 05.00 hores a la localitat encampadana. Va agafar una motxilla, que va farcir de cartons de tabac. El seu objectiu era creuar la duana sense ser vist pels agents i, per això, va emprendre rumb per les muntanyes. A l’altre costat de la frontera l’estava esperant un company, a qui havia de donar la mercaderia. Però cinc hores més tard, encara no havia arribat. Per això, el còmplice va agafar el telèfon i va decidir alertar a la gendarmeria per veure si el podien localitzar.

Això va activar la unitat d’alta muntanya d’Osséja d’aquest cos que, finalment, va aconseguir localitzar l’home cap al migdia. Quan els agents van trobar-lo, presentava una forta hipotèrmia. És per aquest motiu i arran del seu estat de salut, les autoritats franceses van traslladar-lo a l’hospital de Puigcerdà.

Sense roba adequada i ebri

L’home no portava una roba adequada per creuar una muntanya. De fet, tan sols vestia uns texans, una jaqueta i unes sabates d’esport normal i corrents. A més, segons van poder contrastar els agents, anava alcoholitzat. Per això, segurament es va perdre per les muntanyes i enmig de la neu, sense saber cap a on havia d’anar.



D’altra banda, quan la gendarmeria va trobar el contrabandista, aquest portava una motxilla i en el seu interior hi havia més d’una dotzena de cartons de tabac que, presumiblement, era per distribuir a França. A Andorra un paquet de tabac pot tenir un cost del voltant de tres euros, mentre que en el país veí uns 10 euros. Aquesta mercaderia va ser intervinguda per la policia francesa.