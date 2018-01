Una justícia més andorrana

Objectiu: andorranitzar més la justícia del país, especialment, les instàncies superiors. Això és un dels reptes que es va marcar el Principat en el marc de la reforma de la llei qualificada de la justícia el 2014 i que fixava que pel 2023 la meitat dels magistrats del Tribunal Superior i el de Corts fossin andorrans. El país va cap a aquest camí i, en aquesta línia, ahir va assumir el càrrec com a magistrat del Superior Jaume Tor, fins ara batlle i president de la Batllia. «Vam creure que aquesta opció és equilibrada, ponderada perquè permet una andorranització de la justícia i al mateix temps també permet aprofitar-se de l’experiència de magistrats forans», va relatar ahir el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, en l’acte de jurament de Tor.



El president del Consell Superior de la Justícia (CSJ), Enric Casadevall, va recordar que a Corts ja hi ha dues magistrades andorranes i que, el cas de Tor, és el segon batlle que ascendeix al Superior. El primer va ser Pere Pastor, que des de l’1 de novembre del 2015 ocupa el càrrec de magistrat en el Tribunal dels Drets Humans d’Estrasburg. Casadevall va ressaltar que Tor ha estat durant 12 anys batlle civil. «Ara ha d’anar el Superior, com a adscripció secundària, la seva feina forta serà la civil que és el que ha tocat sempre», va precisar el president del CSJ.

Per la seva part, Tor es va mostrar molt il·lusionat amb la seva nova tasca. «És el somni per a qualsevol persona que acaba la carrera en dret anar en un lloc de magistrat en una última instància judicial», va assegurar. També va posar en relleu la importància que cada cop hi hagi més magistrats del Principat tant a Corts com al Superior. «En qualsevol país del món, el més propi és que es pugui jutjar pels seus propis nacionals», va assenyalar.



Ahir mateix va assumir la presidència de la Batllia Azahara Cascales, la primera dona en aquest càrrec. «És una professió que cada cop està més feminitzada i, en certa forma, de magistrats, les presidències i els escalafons més alts hauran de ser assumits preeminentment per dones», va ressaltar Espot, que va remarcar les qualitats humanes i professionals de Cascales.