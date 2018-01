Els lletrats dels acusats denuncien que la batlle els ha tractat amb «menyspreu»

Segon dia del que és preveu un judici llarg i dens. La jornada d’ahir va començar poc després de les 9.30 hores i es va allargar fins passades les 14.00 hores. Gairebé cinc hores per debatre únicament una qüestió prèvia. L’encarregat d’iniciar ahir l’argumentació va ser el lletrat defensor Marc Maestre que va posar sobre la taula les deficiències que, al seu entendre, va permetre la batlle instructora del cas, Canòlic Mingorance, i que van vulnerar el dret a la defensa. Tots els lletrats dels processats es van adherir a la denuncia de Maestre i van confirmar que se’ls ha dificultat l’accés a documentació de la causa, fet que els ha perjudicat en la preparació de l’estratègia defensiva.

Segons van afirmar tots, Mingorance va trencar «l’equilibri» que se suposa entre l’acusació i el dret a la defensa, el que els va deixar en inferioritat de condicions. A tall d’exemple, Maestre va exposar que molts dels acusats van ser interrogats abans de ser processats sense saber del que se’ls acusava i, per tant, sense poder preparar una defensa ni tenir accés al sumari. «Avui declares i demà tanquen el sumari i et processen», va lamentar tot afegint que «puc entendre la manca de mitjans [per la densitat del cas], però com a molt això ha de portar un retard en la causa, no una vulneració de drets».



Maestre també va afegir a la seva explicació que en el cas d’una de les processades a qui representa només se l’acusa d’haver participat en sis compensacions, sense parlar en cap moment del que la Fiscalia subjecta que és la raó del cas: l’organització criminal per blanquejar diners que suposdament existia a BPA. «On és l’organització? On són el repartiment de tasques i de rols interns? On són els cobraments percebuts?», va preguntar el lletrat en to irònic.



L’argumentació va rebre el suport de l’advocat de Joan Pau Miquel, Jesús Jiménez, que va sentenciar que «mai s’havia tingut un menyspreu a les defenses tan important com en aquest cas», en la qual «s’ha fet coincidir un aute amb 25 processats i el mateix dia s’ha donat 15 dies per presentar proves sense haver resolt encara les peticions de proves demanades amb anterioritat».



També l’advocat Salvador Capdevila va deixar clar que s’havia vulnerat el dret a la defensa i va dir que «dona la sensació que s’ha instruït la causa en base a un tempo: els dos anys que podia estar a presó el senyor Joan Pau Miquel». Una afirmació que el fiscal va desmentir afegint que «teníem fins el març, si volíem», fent referència al període de temps que l’exconseller delegat de BPA va estar tancat a la Comella.

El contra argument del fiscal

Alfons Alberca va respondre a les acusacions defensant el paper que ha jugat Mingorance en el procés d’instrucció. A més, va rebatre als advocats defensors dient que el ministeri públic no s’oposaria a un aplaçament temporal del judici si el que demanaven era més temps per estudiar «amb totes les garanties» la documentació de la causa. «Si demanen que s’aplaci la vista i és un temps raonable, la Fiscalia no s’hi oposarà», va afirmar.

El fiscal i el Govern neguen que s’hagi causat una «indefensió material» i no s’oposen a aplaçar la vista un «temps raonable»

Aquesta, però, no era la petició de la part defensora que va contestar que els perjudicis causats ja no es poden arreglar i que, per tant, el que demanen és la suspensió i no un aplaçament. «No he denunciat una vulneració puntual», va argumentar Maestre, tot indicant que «voldria tenir una acusació i uns jutges que es dediquessin només a defensar els drets fonamentals de la ciutadania i no a la batlle instructora, com s’està fent avui».



Tot i que la defensa va reconèixer que posteriorment el Tribunal de Corts ha intentat resoldre les deficiències que des del seu punt de vista es van produir en la fase d’instrucció, van apuntar que s’hauria d’haver fet des d’un bon inici, ja que era el que tocava. En aquest punt també va intervenir el magistrat president del tribunal, Josep Maria Pujuan, –que durant les dues jornades ha deixat que totes les parts poguessin exposar els seus punts de vista sense gairebé interposar-se– per recordar que les proves més rellevants es practicaran davant del tribunal i que, per tant, fins ara no hi ha pogut haver «cap vulneració» perquè encara no s’ha fet cap prova.



El fiscal va afegir, tot seguint amb la seva justificació, que «la causa evoluciona, és activa, i la documentació s’ha entregat a mesura que ha avançat el cas». I, en tot cas, va agregar, «no és cert que no s’hagi informat a cada persona que ha declarat» i «no s’ha produït materialment cap indefensió». Una opinió que també va compartir el lletrat del Govern, Manel Pujadas, que també va dir que no s’oposaria a una suspensió temporal si les defenses ho volguessin.