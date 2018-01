Vela denuncia que el transfuguisme «es premia»

La resolució de la crisi per la nova organització del grup mixt no ha agradat gens ni mica al PS. La primera secretària de la formació, Susanna Vela, va denunciar ahir en una roda de premsa que «en aquest país en lloc de castigar el transfuguisme es premia», en relació al fet que s’hagi acceptat que Josep Pintat, escindit de Liberals, sigui el nou president del grup mixt. Considera que aquesta situació «ens hauria de fer reflexionar i hem de veure si podem modificar la llei per encabir aquest tipus d’accions poc ètiques». Vela tampoc es va oblidar del conseller d’SDP, Víctor Naudi, i de la consellera independent, Sílvia Bonet, de qui va dir que «sobta que no hagin batallat pels drets de les minories».



De la mateixa manera va lamentar «el paper de la Sindicatura en la resolució adoptada, o més aviat imposada» i va reiterar que la solució «no garantirà els drets de les minories». Com ja havia exposat el conseller socialdemòcrata, Gerard Alís, va denunciar que «s’ha volgut silenciar i anul·lar la veu del PS».



Creuen que s’està produint una «pèrdua de la qualitat democràtica» i com que no comparteixen l’actuació de la Sindicatura, ahir a la nit el comitè executiu havia de decidir si finalment s’acaba portant la qüestió a la Batllia. El què sí que estava clar és que presentaran una proposta per canviar el reglament del Consell perquè es permeti la creació de grups parlamentaris un cop iniciada la legislatura i alhora que es puguin formar grups amb tant sols tres consellers.

Junta de presidents

La subsíndica, Mònica Bonell, va explicar que la Sindicatura ha acceptat a tràmit el reglament del grup mixt aprovat per majoria si bé, en la junta de presidents celebrada ahir, Pere López va fer constar en acta que no hi estan d’acord perquè consideren que les decisions no s’ha pres de manera imparcial. Bonell, però va defensar que «sempre hem actuat amb la màxima neutralitat cap a tots els consellers» i va assegurar que l’únic que s’ha fet és «fer complir el reglament i allà on no estava clar, el síndic n’ha fet una interpretació».



Sobre l’actitud dels integrants del grup mixt, la subsíndica va destacar que «hi ha hagut consellers més predisposats que altres» a acceptar la nova situació i va aplaudir que la proposta de reorganització «es respectés fins al final malgrat que el PS no va assistir a la darrera reunió».



D’altra banda, en la junta de presidents d’ahir es va adoptar la reorganització de les comissions per complir amb la nova proporcionalitat. Es manté el vot ponderat si bé DA tindrà sempre majoria de consellers. També cal fer canvis en els membres de les delegacions del Consell d’Europa i de l’OSCE, per la qual cosa s’ha convocat una sessió extraordinària del Consell General per demà per votar els canvis.