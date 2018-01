A la presó, privats de llibertat i, ara, per separat

Els reclusos i les recluses ja no hauran de compartir instal·lacions. El Centre Penitenciari va inaugurar ahir un seguit de nous espais que permetran fer una separació total dels homes i dones que es troben al centre. A més, en guanyar sales, es podran fer més activitats lúdiques i de lleure per a cada col·lectiu. Segons va informar el director adjunt de la presó, Ismael Alarcón, aquesta separació fa temps que era necessària i «garantirà una major efectivitat» tant pel que fa a l’actuació dels agents penitenciaris com a les condicions d’estada dels reclusos.

Els nous espais aportaran més accions lúdiques i una atenció més adequada

Fins ara, el modul de dones disposava d’espais per dormir i de zona de descans, però no tenia instal·lacions culturals o esportives pròpies. Amb les obres, que han tingut un cost aproximat de 70.000 euros, s’han habilitat sales per a les visites de familiars i amics i dues zones pròpies per al lleure: una biblioteca i un gimnàs. També s’ha aprofitat la remodelació per construir un gimnàs per als agents «perquè el personal pugui mantenir la seva adequació física segons marca la llei», va destacar Alarcón.

43 reclusos i 55 funcionaris

Actualment, el centre acull quatre dones en arrest preventiu i una en situació d’arrest nocturn. I en total, hi ha 43 reclusos i 55 funcionaris treballant pel funcionament de les instal·lacions. Tot i això, segons Alarcón, s’està treballant sota «mínims» i manca més personal per poder garantir del tot una atenció adequada, i és que cal tenir present que el centre té capacitat per a 120 reclusos i que es tracta «d’una presó d’alta seguretat», amb les condicions i protocols que això comporta. A més, «s’estan implementant més activitats socials i cal fomentar l’àrea de reinserció i resocialització».

Per tot, el centre ja té prevista la incorporació de set agents nous, que a partir del mes de març començaran la formació. I a finals d’any, s’obriran tres places més per acabar de quadrar del tot la plantilla penitenciaria.

El Vis a Vis està a punt

Una altra de les instal·lacions que es preveu inaugurar en breus és la sala de comunicacions íntimes que ha de permetre als reclusos tenir un moment d’apropament amb els visitants. Al respecte, el ministre de Justícia, Xavier Espot, va destacar ahir que el procés «s’està posant en marxa» i que només «queda pendent que es puguin incorporar els nous efectius per poder-lo dur a terme de forma adient».

Segons marca la nova Llei del Cos Penitenciari, l’espai d’intimació haurà d’estar en funcionament abans de finalitzar el mes d’abril. En aquest sentit, Espot va assegurar que s’està totalment a temps de complir el termini i que no hi ha d’haver cap entrebanc perquè la inauguració no es pugui fer efectiva en tres mesos.

D’altra banda, Espot va voler aprofitar el seu discurs d’inauguració per destacar que les millores presentades ahir van en la línia dels esforços que s’han fet des de l’anterior legislatura «per dotar de més mitjans humans i materials el centre i així poder donar una millor atenció a les persones privades de llibertat i també millorar les condicions de treball dels agents». A més, el ministre va afegir que durant el compliment de la condemna, «l’objectiu cap a les persones privades de llibertat ha de ser la reinserció, i per això calen tots els mitjans necessaris per fer-ho possible».