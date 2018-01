L’Oficina de Turisme realitza un 10,5% més d’atencions en un any

L’Oficina de Turisme d’Andorra la Vella va rebre 186.052 visites durant l’any passat, un 10,5 % més que el 2016. Segons va informar ahir el comú de la capital, el creixement va ser regular al llarg de gairebé tots el mesos i, comparativament, l’increment més important es va donar durant el mes d’abril, amb un augment d’un 156,8%, motivat sobretot per la Setmana Santa. També hi va haver un creixement notable durant el setembre (d’un 16,1%) i el novembre (d’un 34,5%).

A través de les enquestes s’ha constatat que l’interès dels visitants es va centrar sobretot en consultes relacionades amb l’oferta de benestar, el parc d’activitats Naturlandia, el Palau de Gel i les excursions a la muntanya. Tot i això, les demandes dels visitants van anar variant força segons el període.

Al llarg dels primer trimestre els temes principals de les demandes van estar relacionats amb l’oferta d’hivern a les pistes i les activitats de neu. En canvi, a la primavera, els turistes es van interessar més per les activitats esportives i de muntanya, a més de l’espectacle Scalada Stelar del Cirque du Soleil i el Bus Turístic. Pel que fa a l’estiu, les demandes es van centrar en activitats de turisme actiu, el Bus Turístic i d’altres activitats culturals, com el descobriment del romànic i les visites guiades per la parròquia d’Andorra la Vella.

Durant el mes de desembre i les vacances de Nadal l’afluència de visitants també es va incrementar un 5%. En aquest període, es va observar un augment de les visites de famílies amb consultes referents a les activitats infantils, els mercats de Nadal del país, el Poblet de Nadal de la capital, els espectacles al carrer o el Pessebre de Canillo. També es van interessar en l’oferta de cultura i d’hivern a les pistes.