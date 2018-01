Construint ciutadans

Buscar que els joves s’iniciïn en el món del voluntariat i, per tant, intervinguin dins de la societat. Això és el que busca la primera Fira d’Entitats Socials i Cíviques d’Andorra, que va tenir lloc ahir i va comptar amb la participació dels alumnes de primer de Batxillerat de l’Escola Andorrana. «Hem de fer ciutadans i fer ciutadans vol dir fer partícips als joves a la societat civil i que amb el seu granet de sorra, sigui de manera altruista o voluntària, també es tira la societat endavant», va remarcar el ministre d’Educació, Eric Jover.



Per la seva part, el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va destacar que l’objectiu final de la fira és donar a conèixer a la societat les entitats cíviques del país, així com la tasca que fan. En total, ahir, una vintena d’associacions van muntar la seva parada a l’interior de l’edifici administratiu del Comú d’Andorra la Vella, que estava ple d’adolescents que es van mostrar molt interessats per la feina que feien aquestes organitzacions. I és que segons Espot, un dels objectius de la fira és que els joves se sumin a les tasques de voluntariat perquè «és un component de la bona marxa de la nostra societat».



Un dels joves que va acudir ahir a la fira és Ot Santaularia, que va manifestar que «és interessant saber que hi ha aquestes entitats a Andorra». Santaularia s’està plantejant fer de voluntari a la Creu Roja o bé a l’entitat Hi Arribarem, que treballa amb persones que tenen diversitat funcional i les ajuda a portar-les a la muntanya. «Pots fer alguna cosa que t’agradi i, a sobre, ajudes», va destacar Santaularia.

També es va mostrar interessada en aquesta activitat Laia Marismón. «Ho trobo molt bé perquè així podem agafar informació, per exemple, que podria ajudar i no coneixia moltes de les coses que hi ha aquí», va ressaltar Marismón. A més, va agregar que vol fer un voluntariat, però encara no sabia amb quina organització.

Una mica més clar ho tenia la seva amiga Laia García. Ara, vol apostar per la Creu Roja, «però quan sigui major m’agradaria anar a un camp de refugiats».



I és que els joves cada cop prenen més consciència que han de participar en la societat i una forma de fer-ho és a través d’aquests voluntariats. «Com diu tothom, som el futur», va assenyalar Carla Anguita.

El vistiplau de les entitats

La fira ha comptat amb la participació d’una vintena d’entitats i, aquesta iniciativa també ha tingut una bona acollida dins del sector. «Em sembla una bona manera de sensibilitzar la gent jove del país i a tothom perquè es coneguin les entitats que existeixen i els tipus de voluntariat que poden fer», va destacar Lídia Rebés, treballadora social de Càritas.

Marta Alberch, directora d’Unicef a Andorra, va assegurar que molts joves no saben on anar a buscar informació sobre les associacions i aquesta iniciativa els facilita això. Per Alberch és clau arribar a aquest col·lectiu: «És la base perquè continuïn la nostra tasca».



Espot va augurar que d’aquesta fira sortiran nous voluntaris. «D’una forma certament injusta tenim tendència a pensar que la població més jove, els adolescents, són més individualistes i no pensen amb l’acció social i això no és així», va sentenciar el ministre.