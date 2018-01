L’avinguda Meritxell mantindrà els dos sentits a la part alta

El Comú d’Andorra la Vella té previst aprovar demà en una sessió de consell de comú el plec de bases de la reforma de l’avinguda Meritxell. Malgrat que els estudis encarregats han contemplat «totes les opcions», finalment s’ha decidit que l’eix comercial mantindrà els dos carrils amb dos sentits de circulació a la part alta. Fonts de la corporació van explicar que malgrat que la voluntat en algun moment havia estat optar per un sol carril en sentit pujada (direcció Espanya) les dificultats tècniques han impedit que la proposta pogués prosperar. Amb tot, el projecte escollit sí que preveu un petit eixamplament de les voravies per facilitar la mobilitat dels vianants. De la mateixa manera es construiran voravies que seran més altes que la calçada.

Les fonts consultades, de fet, van voler destacar que la solució adoptada permet «dignificar» l’avinguda, especialment la part alta, sense condicionar decisions futures. És a dir, que es farà un embelliment i una reforma que si d’aquí uns anys, «quan es compleixin les condicions necessàries» s’opta per fer un sol carril amb un únic sentit de circulació «es pugui fer».

Pel què fa als materials, com ja s’havia parlat, s’ha optat pel granit al llarg de l’avinguda, fet que també permetrà donar certa continuïtat a l’embelliment previst a l’avinguda Carlemany. Es canviarà també el mobiliari urbà i l’enllumenat, una reivindicació que fa anys que posen sobre la taula els comerciants de la zona.

Execució

Tal com es preveu en el plec de bases al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC el termini d’execució de les obres de remodelació de l’avinguda serà de quatre mesos. Concretament es preveu iniciar-les a l’abril (es calcula que llavors ja s’hauran enllestit les actuacions a l’avinguda Tarragona de manera que l’afectació sigui mínima) i que s’acabin al mes d’agost. L’adjudicació no es farà de manera conjunta, sinó que s’han previst quatre lots diferents que hauran d’assumir empreses diferents. El número u comprèn el tram de l’eix que va des de l’encreuament amb el carrer Bonaventura Riberaygua fins a Bonaventura Armengol; el número dos des de Prat de la Creu fins al carrer Bisbe Príncep Iglesias; el tercer des de Bisbe Príncep Iglesias fins al carrer de les Canals i el quart des del carrer de la Unió fins el carrer de la Borda. La corporació, a més, ha previst finançar l’obra de manera plurianual entre el 2018 i el 2019.

La voluntat és que els consumidors i turistes que s’acostin a l’avinguda Meritxell puguin trobar «un espai agradable». És per aquest motiu que també es senyalitzarà de manera clara pels vehicles que vulguin accedir a la zona que entren en una via que no és ràpida, així que estarà limitada a 30 quilòmetres per hora.

Perquè aquest carril únic pogués ser una realitat, des de la corporació es considera que s’haurien de guanyar places de pàrquing al voltant de l’eix comercial i alhora reestructurar la mobilitat en alguns dels carrers perpendiculars. De fet, el projecte de reforma preveu també aquest tipus d’actuacions, si bé no es preveu que es facin a curt termini. Per exemple, un dels canvis que es durien a terme seria la reducció d’un carril al carrer Bonaventura Armengol, passant de 3 a 2, per facilitar, també, el pas dels vianants en la intersecció entre l’avinguda i la plaça de la Rotonda.

Ascensors

Les mateixes fonts van indicar que en el projecte desenvolupat també s’ha previst la construcció d’ascensors que el comú tenia en ment si bé són propostes que no es desenvoluparan en aquesta fase. Concretament se n’ha de fer un a la rampa que comunica el carrer Fiter i Rossell amb l’avinguda Meritxell i un altre a les escales que comuniquen el carrer de la Creu Grossa amb l’eix comercial.