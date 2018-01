Les visites a Naturlandia van caure un 14% l’any passat

Naturlandia va perdre al voltant d’un 14% de visites el 2017 en relació a un any abans. En concret, l’any passat van acudir al parc un total de 158.750 persones en 254 dies. En canvi, el 2016 van assistir a Naturlandia un total de 183.100 visitants en les 346 jornades que va tenir les seves portes obertes, segons va anunciar ahir el comú en un comunicat. Precisament, el 2017 es va posar en marxa el nou calendari d’activitats, que consisteix a reduir 111 dies els dies d’obertura i que té com a finalitat racionalitzar la despesa en personal i en recursos tècnics. «L’optimització del calendari ha permès millorar els registres de visites diàries al llarg de la temporada, ja que s’han tingut en compte les dates previstes de major afluència al llarg de l’any», va indicar el comú.

En aquest context, es va incrementar un 18% la mitjana diària de visitants el 2016 en comparació un any abans. Així doncs, el 2017 hi va haver 625 usuaris per jornada, gairebé un centenar més que la mitjana de 2016 (529).



El comú també va valorar positivament la campanya de Nadal. El 31 de desembre va registrar un total de 1.100 entrades venudes.