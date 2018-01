La capital, la Massana i Escaldes ofereixen escudelles populars

Pel que fa a Escaldes-Engordany es donaran al voltant de 2.000 racions. El plat commemoratiu, que té un cost de 8 euros, tindrà com a motiu la independència de la parròquia de la capital, que enguany es celebra el quaranta aniversari d’aquesta efemèride. La Massana persegueix en l’edició d’enguany donar un valor gastronòmic a aquesta cita, per la qual cosa ha ampliat el nombre de cuiners professionals, que comptarà amb tres noves incorporacions. En total, nou cuiners elaboraran 1.200 racions.

Andorra la Vella, Escaldes-Engordany i la Massana oferiran avui les seves populars escudelles per celebrar la festivitat de Sant Antoni. En el cas de la capital, es repartiran un total de 4.500 racions. Per elaborar aquest àpat, s’utilitzaran 120 quilograms de botifarra negra, 80 de botifarra blanca, 90 de bringuera i de careta, 60 de vedella, més de 50 de gallina, 100 de mandonguilles 200 patates, 30 i de fideus, uns 40 de porro i d’api, i mongetes i de cigrons, entre altres.

Per El Periòdic

