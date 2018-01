L’homenatge de Jane Birkin a Gainsbourg arriba a Andorra

La mítica cantant i actriu anglofrancesa Jane Birkin (Londres, 1946) retrà homenatge a qui va ser el seu company de vida, el músic Serge Gainsbourg. És precisament aquesta parella qui està darrere de l’universalment espremut èxit de Je t’aime...moi non plus, la cançó que es va convertir en un èxit i que simula els sospirs de la parella mentre fan l’amor. Però un arbre no ha de tapar el bosc, tots dos són referents de l’època potser més daurada de la cançó d’autor. Ell va morir el 1991 i Birkin li ret homenatge en el seu últim disc Birkin / Gainsbourg: le symphonique i és precisament aquest treball el que presentarà la cantant a Andorra cap a finals d’any en el marc de la temporada cultural de l’Ambaixada de França a Andorra. S’espera que la cita arribi cap a finals d’any, segurament a la tardor, però els detalls del lloc i la data s’estan acabant de definir. Gainsbourg s’inspirava molt en la música clàssica i la interpretació de la seva música per una orquestrà simfònica més la veu de Jane Birkin prometen un bon espectacle sensorial i una oportunitat imperdible de veure Birkin dalt dels escenaris, ja que, tot i que incombustible, ja té 71 anys.

Com els ‘macarons’

L’ambaixadora francesa, Jocelyne Caballero, va introduir la presentació de la nova temporada cultural, ahir al vespre, a través d’un símil amb els macarrons, els petits, colorits i llaminers dolços del país veí, protagonistes, a més, del material gràfic de la programació.

«Els macarrons apropen la sensació del que volem que sigui aquesta temporada cultural: dolç i temptador, s’acostuma a consumir més d’un, ja que és molt atractiu per a tot tipus de persones. Amb els colors també volem mostrar tant la diversitat de l’oferta com la varietat de públic al qual ens adrecem», va detallar Caballero.



L’ambaixadora va assenyalar especialment dos espectacles, potser els de més interès massiu: la visita ja mencionada de Jane Birkin i la del grup infantil Kids United, que mouen exèrcits de fans al país gal. Actuaran al Prat del Roure el 24 de febrer i les entrades valen 10 euros.

Els joves

Jocelyn Caballero va destacar la voluntat d’aquesta temporada cultural per obrir-se encara més als joves del país. A banda de Kids United, aquest col·lectiu podrà gaudir d’altres interessants propostes en àmbits molt diferents. Entre el 26 de març i el 6 d’abril i en col·laboració amb la Setmana de la premsa a les escoles, el Lycée Comte de Foix i el centre de Batxillerat andorrà acolliran una exposició de la fotoperiodista de guerra francesa Camille Lepage, assassinada el 2014. Una de les jornades comptarà amb la presència de la mare de la professional qui oferirà una conferència sobre la seguretat del periodisme i la llibertat de premsa. En un altre registre, l’Ambassade col·laborarà amb el Saló del videojoc, del 16 al 18 de febrer. «França és el segon productor mundial de videojocs», va recordar l’ambaixadora. Tampoc faltarà l’activitat física a principis de juny amb un taller de Parkour i demostracions per part de dos grups d’especialistes francesos.

Una vintena d’activitats

De moment, 18 activitats confirmades i algunes per acabar de tancar, és a dir, més de vint cites engrescadores per a la temporada que comença demà mateix amb la primera pel·lícula del cicle de cinema, Le Brio, als cinemes Carlemany a les 20.30. Hi haurà dues projeccions de cinema francès d’estrena al mes. I l’obertura del Festival de Cannes es retransmetrà en directe des de les mateixes sales el 9 de maig.



La setmana que ve, en un altre format, arribarà La nit de les idees al Prat del Roure, un vespre per reflexionar sobre el 50 aniversari del maig del 68 i pensar què queda d’aquella fita, què s’ha perdut i què hauríem de recuperar. Seguint el tòpic, la primavera serà dels poetes, ja que el 5 de març l’Ambassade proposa una festa de la poesia i trobada transfronterera amb lectura de poemes tant francesos com andorrans a l’Hôtel Hermitage de Soldeu. A finals del mateix mes torna la col·laboració amb l’Andorra Sax Fest protagonitzada aquesta vegada per Fréderic Couderc envoltat dels seus 25 saxòfons. També repeteix la col·laboració teatral amb el comú de Sant Julià de Lòria, l’escenari municipal acollirà el 25 d’octubre Edmond, guanyadora de cinc premis Molière i paròdia de la première de Cyrano de Bergerac.