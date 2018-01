El ballet de Sant Petersburg afegeix tallers a les actuacions

El ballet del Teatre Mariinsky de Sant Petersburg tornarà als escenaris lauredians el 9 de febrer per presentar una adaptació ad hoc per a la parròquia de Scherezade i fragments de ballets llegendaris, a més, en aquesta ocasió, els prodigiosos quatre ballarins que es desplaçaran fins al Principat oferiran dues classes magistrals obertes a persones amb coneixements de ballet entre mitjans i alts, que se celebrarà l’endemà de l’actuació. La primera sessió serà per a professionals i gent amb alt nivell de dansa, i la segona, per a aficionats i nivell mitjà. Les classes estan obertes també a gent de fora d’Andorra. El preu és de 30 euros, i es pot adquirir un combinat d’espectacle més classe per 47 euros. Els ballarins ensenyaran el mètode Vaganova, creat per Agrippina Vaganova (1879-1951), exballarina del Ballet Imperial rus, i que es basa en la força de la part baixa de l’esquena i l’expressivitat dels braços. Elisenda Palomares, cap de Cultura del comú de Sant Julià, va avançar que l’activitat estarà oberta a escoles de dansa properes i ja han rebut l’interès d’escoles de dansa de Manresa i Reus.



L’espai previst per a aquests tallers és per a entre 15 i 20 persones però Palomares va assegurar que si la demanda és major «provaran d’adaptar altres espais». Segons el conseller de Cultura de Sant Julià, aquest projecte de les classes magistrals s’ha fet realitat per «la dèria del comú d’acostar la cultura a la gent i afegir-hi valor formatiu».



Per als qui no atenguin les classes, les entrades es posaran a la venda aquesta setmana a un preu de 22 euros. Per aprofitar que aquest any es commemora el 25è aniversari de l’equipament cultural, el comú fa una oferta per a les 25 primeres entrades venudes, amb dues localitats al preu d’una, a més dels descomptes habituals per a joves i tercera edat. Com que l’espectacle cau en divendres, també s’ha preparat un paquet, a partir de 72 euros, que inclou l’entrada a l’espectacle de dansa clàssica, una nit d’hotel a Sant Julià i una entrada per passar la jornada del dissabte 10 de febrer a Naturlandia.

El programa

La primera part del programa presentarà Scheherezade Rimski-Korsakov​ (1844-1908), composta l’any 1888, i estrenada el 1910 en format de ballet a París. La segona part de l’espectacle comptarà amb històries fantasioses, contes i llegendes adaptats a la dansa clàssica com ara El trencanous, Don Quixot, Espartac, Romeu i Julieta o Carnaval.

L’espectacle Scheherezade i fragments de ballets llegendaris forma part de l’acord entre el Centre de suport de les iniciatives culturals i socials de Sant Petersburg, l’associació Andorra parla rus i el comú lauredià. Properament la conselleria de cultura espera tancar un acord que suposi la itinerància entre Sant Petersburg i Sant Julià d’un espectacle de cant i dansa, en què la veu la posaria el cor de l’òpera d’Andorra i el ball les figures del Teatre Mariinsky. L’espectacle es podria representar tant a Sant Julià com a Sant Petersburg.