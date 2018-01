Moreno es classifica al 46è lloc al supergegant

A Folgaria-Fondo Grande es disputava un eslàlom del Campionat d’Itàlia júnior. Àlex Rius va acabar 30è amb un temps d’1.46,75. No van finalitzar la primera mànega Xavi Salvadores, Lucas López, Pol Suárez i Josh Alayrach. Es va imposar l’italià Riccardo Tonetti (1.37,02). El van seguir els seus compatriotes Alex Vinatzer (1.37,32) i Fabian Racher (1.38,18).

A l’estació italiana de Monte Pora es va realitzar un gegant FIS amb Clàudia Mijares com la corredora nacional més destacada. Va finalitzar al 58è lloc amb un registre de 2.09,39. Laura Arnabat va ser 68a (2.13,14) i Xènia Rodríguez 70a (2.16,22). La victòria va ser per a la italiana Jasmine Fiorano (2.01,11). Segona va ser la també transalpina Vivien Insam (2.01,39) i tercera l’espanyola Júlia Bargalló (2.02,71).

L’andorrana va marcar un temps d’1.16,16 minuts. La guanyadora va ser la sueca Lisa Hoernblad (1.12,11), que havia estat el dia abans la més ràpida als entrenaments de descens. També van pujar al podi les austríaques Nadine Fest (1.12,70) i Elisabeth Reisinger (1.12,83). Avui es disputa una nova jornada d’entrenaments de descens, mentre que demà i passat es disputaran dues proves d’aquesta disciplina. «Ha estat una mica tímida sobre els esquís, però estava la 33a després de 40 segons de cursa. A un traçat i a una pista exigent com aquesta ha acabat aquest supergegant, i esperem que això li doni confiança per als descensos que venen ara», assenyala Simon Bastelica, tècnic de la Federació Andorrana d’Esquí.

La primera prova de la Copa d’Europa de Zauchensee (Àustria) va ser el supergegant, on Cande Moreno va classificar-se a la 46a posició, en una pista que es presentava exigent.

