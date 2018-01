Andorra es posiciona per acollir els Campionats del Món del 2021

La consolidació en matèria esportiva i organitzativa de la Font Blanca a la Copa del Món permet fer plantejaments de futur i augmentar l’activitat a primer nivell internacional. En aquest sentit la Federació Andorrana de Muntanyisme (FAM) va fer arribar a la Federació Internacional d’Esquí de Muntanya (ISMF) la seva intenció d’organitzar els Campionats del Món del 2021.

L’ens andorrà ha tingut un primer contacte amb el màxim organisme i «ho han vist amb molts bons ulls», assegura Jaume Esteve, president de la FAM. El 2020 l’esquí de muntanya entra per primera vegada al programa olímpic, als Jocs de la Joventut que se celebren a Lausana (Suïssa). Aprofitant aquesta embranzida, Andorra es vol posicionar, ja que la cita es produirà un any abans dels Jocs Olímpics d’hivern i serà una «plataforma de test» pels equips. Actualment «estem fent els primers passos» per acabar presentant una candidatura per a l’organització dels Mundials i a dia d’avui «no hi ha ningú més que hagi dit que ho vol» acollir.

Font Blanca

La base que suposa l’organització de la Font Blanca en el calendari de la Copa del Món aporta la millor carta de presentació per a ser candidats a organitzar uns Mundials. La FAM té confirmada la prova fins al 2020, un fet que no és habitual a nivell de la ISMF, que «vol dir que la feina que fa és com cal». La cita torna el 27 i 28 d’aquest mes, amb les estacions de Vallnord com a centre neuràlgic. Dissabte serà el torn de la cursa individual a Arcalís, mentre que diumenge el de la vertical a Arinsal. En total s’espera la participació d’un centenar de corredors d’una desena de països. A la prova puntuable per a la Copa d’Andorra estarà al voltant dels 150 esquiadors.

La Font Blanca i la seva organització són cartes amb les que juga per convèncer de portar la competició

L’equip andorrà al complert hi prendrà part, però encara s’ha d’acabar de definir en quines curses participaran o si bé doblaran esforços a les dues proves. Es manté l’interrogrant de David Albós i Marc Font, que es troben recuperant-se de les seves respectives lesions. Un altre que es troba en aquesta situació és una de les estrelles de l’esquí de muntanya mundial, el mediàtic Kilian Jornet, que serà més que complicat que s’inscrigui.

Recorreguts tècnics

La cursa individual compta amb un traçat de 1.800 metres de desnivell i cinc ascensions i el mateix nombre de descensos, amb un circuit on els esquiadors hauran d’afrontar trams plans plans, canals i arestes. Els espectadors podran seguir en bona part la carrera a la mateixa estació, ja que es pot veure quasi la meitat de l’itinerari des de la coma d’Arcalís. El circ natural que hi ha fa que «les muntanyes s’adaptin perfectament a la Copa del Món», assegura Carlo Ferrari, director de la cursa.

La prova vertical de l’endemà compta amb un itinerari de 740 m de desnivell. Les condicions «a nivell de neu són immillorables. A més la previsió és bona», pel que s’espera que els participants puguin gaudir de les millors característiques per a competir.