El personal d’urgències es rebel·la per les condicions laborals

El servei d’urgències de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell es rebel·la. Després d’anys reclamant més efectius sense èxit, el col·lectiu de metges i infermers demana una solució immediata que acabi amb les jornades de 200 hores mensuals i millori el tracte que el personal rep dels membres de l’equip directiu. La gota que ha fet vessar el got ha estat la dimissió recent de sis metges i un dels dos coordinadors mèdics del centre. El coordinador, després de 15 anys treballant al centre, deixa el càrrec, tanca la seva consulta privada i marxa del país. La falta de personal que centra les queixes dels treballadors és difícil de cobrir pel fet que hi ha cada vegada menys gent interessada en aquests llocs de feina. Fonts de l’hospital consideren que s’haurien d’augmentar els sous per atreure més professionals a l’hospital.



«El nostre dia a dia s’ha tornat un infern», assegura el personal d’infermeria d’urgències de l’hospital en una carta a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC. Els autors del text van enviar-lo dilluns a la sotsdirectora assistencial del SAAS, Carme Curcó, i al director mèdic, el doctor Martínez Benazet. Sense rebre resposta, els treballadors van adjuntar una altra nota als mitjans explicant els mateixos motius que s’exposen a la petició formal transmesa a la direcció. Fonts de l’hospital consideren que la direcció està actuant amb una «passivitat absoluta» i acusen el doctor Gómez Giménez, director del servei d’urgències i responsable de l’UCI, de tractar malament els treballadors. El titllen de «dèspota» i critiquen que hagués obligat tres metgesses embarassades de set i vuit mesos –i que després van dimitir– a fer torns de nit, en comptes de donar-los un tracte especial.

Menys qualitat assistencial

Tal com s’explica a la carta, la manca de metges es considera «insostenible» i hi ha el temor que les renúncies es continuïn multiplicant si no s’ofereix una solució. «Una graella laboral pensada per ser coberta per 30 metges a jornada completa està sent coberta per 14», apunta l’escrit, del qual es desprèn una preocupació per l’efecte de les males condicions laborals en la qualitat assistencial i la seguretat dels pacients. De moment, les cues a urgències són de quatre i cinc hores, segons expliquen les mateixes fonts. L’augment d’usuaris als serveis d’urgències per l’envelliment de la població i l’arribada de més turistes al Principat, combinat amb la davallada de professionals, suposa una «pressió laboral desmesurada» que «posa en risc la bona atenció als malalts».



El col·lectiu de metgesses i infermeres, que rep el suport dels serveis quirúrgics, lamenta que se’ls fes la falsa promesa que contractarien més metges durant aquest hivern i critiquen que la direcció faci pagar els cursos de les infermeres que es volen especialitzar en urgències. El secretari d’SDP, Joan Marc Miralles, es va posar ahir al costat dels treballadors i va subratllar que «el Govern no mira pel benestar dels ciutadans perquè té altres prioritats». Des del Ministeri de Sanitat encara no s’han volgut fer declaracions. Per la seva banda, Mònica Duran, presidenta del Col·legi d’Infermeres i Llevadores, ha demanat una reunió urgent amb Curcó i Benazet per mirar de desencallar el conflicte.