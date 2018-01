Barreda puja a la segona plaça en una etapa caòtica

Els pilots recordaran especialment la desena etapa d’aquesta edició del Ral·li Dakar. Els capdavanters de la categoria de motos es van perdre, el que va provocar un bon ensurt per a tots i que la jornada es retardés més del que inicialment s’esperava. El resident Joan Barrerda, tot i els problemes que pateix al genoll, va aprofitar la vinentesa per pujar a la segona plaça de la general.

El recorregut es desenvolupava ja en terres argentines, entre Salta i Belén. L’itinerari comptava amb dues especials i sobretot es va complicat la segona. L’argentí Kevin Benavides era líder a la fi de la primera, aprofitant que coneix bé el terreny per on transcorria la prova. En la segona continuava pel bon camí, però es va perdre juntament amb Antoine Meo i Toby Price. En veure l’error que havien patit van tractar de trobar el camí correcte, amb un altre grup de pilots que van seguir les seves roderes mentre buscaven la direcció encertada. Hi eren a més de Barreda, Stefan Svitko i Ricky Brabec. Es van reagrupar i seguir camí enrere, perdent un temps valuós.

Aquesta circumstància va permetre a Mathias Walkner i Adrien Van Beveren poder lluitar no només per la victòria, sinó també pel lideratge. Qui ho tenia millor era el francès, però va patir una caiguda a només tres quilòmetres per al final que ja no li va permetre seguir en cursa, confirmant el seu abandonament. Walkner, que començava el dia com a tercer, va guanyar l’etapa i va fer-se amb el liderat. Barreda va ser el més ràpid d’entre els pilots que s’havien perdut, i va creuar la línia d’arribada a la dotzena posició. Tots els fets que van succeir durant el llarg dia li va permetre pujar al segon lloc de la general, trobant-se a 39.42 minuts de l’austríac. Benavides és tercer a 41.23.