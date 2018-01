Chester, el frankfurt que presideix Andorra la Vella

Si haguessim de definir el Chester amb un sol adjectiu, possiblement aquest seria un local «distret». I és que al centre de la capital, el Chester ofereix no només uns frankfurts delicioso, sinó també un ambient formidable per anar a prendre alguna cosa tot sortint de la feina. Bona música dels 80 i 90, bon menjar i facilitats per aparcar, poca cosa més es pot demanar.

Al Chester són especialistes en salsitxes. En tenen 11 tipus diferents i totes elles delicioses, però cal destacar les seves patates fregides. És un plat ben senzill, però hi ha molt pocs locals on en puguis trobar de la qualitat d’aquestes. Naturals, boníssimes, al punt de cocció i servides en una paperina, són simplement delicioses.

Per començar un àpat, seria ideal triar unes quantes tapes per picar, les patates com ja hem dit són la millor opció, però també les aletes de pollastre amb forma de xupa-xups o els deliciosos rotllets Shanghai de carn, amb la salsa un punt picant que fan a casa. I per continuar un entrepà. Tots fabulosos i a bon preu, des de la varietat de salsitxes a les hamburgueses amb complements. I de postres, l’especialitat de la casa. La crep de Nutella acabada de fer, senzillament boníssima i la millor manera d’acabar un àpat al Chester.

La nostra recomanació:

Picar unes tapes i acompanyar-ho d’un dels seus entrepants de segon. No deixeu de tastar les patates fregides!

Ideal per… Àpats amb amics, picar alguna cosa després de la feina.

Punts forts i punts febles:

El punt fort és la qualitat dels seus productes. Que sigui un menjar «senzill» no vol dir que no tingui la màxima qualitat.

El punt feble seria que no tenen servei a domicili. Seria ideal veure una pel·lícula o un partit de futbol amb els seus plats. Això sí, tenen servei Take Away.