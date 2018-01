Atac al Govern

Atac col·lectiu i unànime al Govern en la tercera vista del macrojudici del cas BPA. Tots els advocats de la defensa van donar suport ahir a la petició d’expulsar immediatament el responsable legal de l’Executiu del judici en considerar que està assumint les competències del Ministeri Fiscal i que no té legitimitat per presentar-se com a acusació. Els advocats Alfons Clavera i Salvador Capdevila van ser els protagonistes de la sessió d’ahir per defensar una qüestió prèvia en la qual tota la defensa es va sentir identificada. Com ja va avançar aquest rotatiu la setmana passada, els lletrats consideren que si no s’expulsa el Govern del judici tot el procés quedarà contaminat i podrien portar el cas fins al Tribunal Constitucional, que al seu torn, podria anul·lar el procés judicial.



Un enfrontament clar i directe dels afectats amb el poder executiu que va deixar gairebé sol l’advocat del Govern, Manel Pujadas. Únicament el fiscal va rebaixar el to de les intervencions d’ahir, malgrat que va evitar posicionar-se a favor de cap de les parts enfrontades. En suport a Pujadas es va limitar a criticar que les defenses no hagin demanat l’expulsió del Govern fins ara. «Si aquesta vulneració tan greu ja existia, vostès l’han acceptat i l’han consentit durant tot aquest temps», va dir Alberca. Una afirmació a la qual Capdevila va contestar recordant que «no vam fer recurs contra la querella del Govern perquè encara no estàvem processats».



Alberca també va considerar que l’interès que pot tenir el Govern per ser al judici «no ha de ser ni compartit ni necessàriament idèntic al del ministeri públic». En tot cas, va instar el Govern a demostrar la seva afectació en la causa per argumentar la seva legitimació, sense entrar a valorar l’interès governamental.

Atac i contraatac

Els arguments més sòlids de la jornada els van presentar Clavera, Jiménez i també Capdevila tant en el primer torn com en la rèplica. Clavera va insistir a Pujadas perquè expliqués quina «norma habilitava» l’Executiu a participar com acusació particular, sense obtenir resposta concreta, segons van criticar les defenses. «És una clara infracció del principi del dret al procés degut, en base al qual només amb una llei expressa el Govern podria tenir legitimació per ser acusació. El Govern no la té i, per tant, està utilitzant una competència que no té», va sentenciar Clavera.



Molt dur va ser també Capdevila afirmant que l’Executiu «està intentant quebrantar la independència dels tribunals». «Des que el Govern està aquí assentat, s’està intentant polititzar la justícia», va afirmar.



Els defensors dels processats, presents cada dia a la sala, van insistir en remarcar que el Govern està «atropellant» competències de la Fiscalia. «El Govern no pot assumir l’acusació particular perquè està xafant la Constitució, que marca que és competència del fiscal», va deixar clar Capdevila. «El Govern posa un advocat perquè al Ministeri Fiscal no li pot donar ordres directes i al seu lletrat sí», va sentenciar. En el mateix sentit es va expressar Clavera que va indicar que «el Govern no diu que ha estat perjudicat a títol propi, només s’adhereix a la pena del ministeri públic i a les proves proposades pel mateix». «L’interès públic no pot servir per fer de fonament d’una acusació particular», va afegir. Tots dos van rebre el suport del lletrat de Joan Pau Miquel que va considerar que «el Govern, quan es constitueix com a acusació particular, actua pels propis interessos del Govern, perquè la resta correspon al Ministeri Fiscal».

Pujadas, a la defensiva

Atrapat per les acusacions conjuntes dels seus contraris, Pujadas va respondre a la defensiva: «Si el Govern està interferint en la feina del ministeri públic, posin una querella», els va etzibar. I va intentar convèncer a la vintena d’advocats que l’atacaven que el Govern també era una part ofesa per la crisi de BPA. «La crisi de BPA va ser un cataclisme pels gestors, pels treballadors, pels directius, pels socis. Un cataclisme gravíssim, també pel sistema financer. Una ofensa també contra el Govern, no exclusivament, però el Govern es pot considerar ofès per la situació», va exposar.



A parer de Pujadas «el fiscal no té l’exclusiva de l’interès general», per la qual cosa no hi ha «incompatibilitat» amb la seva tasca. «No pretenem representar la ciutadania andorrana, pretenem defensar l’interès general», va respondre a les acusacions de Silvestre i la resta d’advocats.



Finalment, Pujadas va fer una crida al tribunal presidit per Josep Maria Pijuan perquè tinguessin en compte els seus arguments. «No menystinguin el tribunal», va dir a les defenses, «ells sabran si estem intentant que prenguin decisions prevaricadores». «Govern és un actor qualificat però mentre no interfereixin en la feina del tribunal i del ministeri públic no hi ha lloc a la seva qüestió prèvia», va dir, tot reben la resposta de Capdevila que li va preguntar «qualificat de què? Aquí tots som iguals».