La CASS registra la xifra més alta en assalariats dels últims set anys

Les xifres facilitades ahir pel Govern en relació amb la feina, tant del Servei d’Ocupació com dels sous, demostren que la crisi econòmica està passant a la història. Un exemple ben clar és el del nombre total d’assalariats del passat mes d’octubre. Es va superar el llindar de les 36.000 persones registrades a la CASS –36.040 per ser exactes–, cosa que no succeïa des de feia set anys.

La variació a l’alça respecte al mateix mes d’un any abans és del 2,8%, quan es van comptabilitzar 35.049. Mil mes, gairebé exactes.

En una línia similar es mou la mitjana d’assalariats entre novembre del 2016 i octubre de l’any passat; aquesta ha estat de 37.841, amb una variació també positiva del 2,9% respecte l’exercici anterior. Així doncs, la massa salarial a la qual es va arribar l’octubre passat va ser de 71,75 milions d’euros, un 4,5% més que dotze mesos abans.

I la mateixa línia ascendent dibuixa el salari mitjà declarat a la CASS. Fa tres mesos es va situar en 1.990,92 euros, amb un augment respecte a l’octubre de fa dos anys d’un 1,6%, quan era de 1.959,10.

El servei d’Ocupació també se supera

L’augment d’assalariats també haurà ajudat possiblement a que el servei d’ocupació registri la xifra més baixa dels darrers nou anys. «Ja és una constant anar baixant la xifra», va apuntar ahir el ministre de Finances i portaveu del Govern, Jordi Cinca. I és que el 2017 es va tancar amb 300 persones inscrites, el que representa un 12,8% menys respecte al novembre (344) –cosa normal perquè al desembre arrenca la temporada d’hivern–, i un anecdòtic, però també inferior, 0,3% respecte al darrer mes del 2016. Només al 2007 s’havia baixat e les 300 persones, amb una –ara mateix utòpica– xifra de 221. També s’ha de dir que està gairebé el triple de juny que el pic d’atur registrat al 2012, que va arribar a gairebé 900 demandants en recerca de feina.

És per això que Cinca va destacar «la coherència» que hi ha en aquest ball de dades. «Milloren totes, per tant es confirma la recuperació econòmica d’Andorra i també el mercat laboral», va afirmar.

Una relació que també es veu reflectida de manera indirecta en l’augment del salari mínim que es preveu a partir del febrer del 2018. Segons es va aprovar ahir al consell de ministres, hi haurà un nou augment fins arribar als 1.017,47 euros. El Govern ja l’havia pujat en un 1,5%, però una vegada aprovat l’IPC, finalment serà del 2,6% en relació al 2017. El salari mínim horari passarà a ser de 5,87 €/h i el d’una jornada laboral, 46,96.