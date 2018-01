Suport incondicional i micròfons ineficients

El que va ser el màxim accionista de BPA, Higini Cierco, es va passejar durant uns minuts al voltant de l’entrada de l’edifici Prada Casadet, abans de l’inici del tercer judici de la setmana. Aquest cop, no van haver-hi abraçades de per mig, així que el suport de l’empresari cap a l’ex-conseller delegat de l’entitat bancària, Joan Pau Miquel, es va limitar a un breu intercanvi de paraules. El suport continua sent incondicional.



Si l’ambient entre advocats i processats ja semblava distès durant la primera jornada, celebrada el dilluns, ahir encara es va notar més. Amb el pas dels dies, la sala reservada al macrojudici ja és com una segona casa per a molts i les discussions de les qüestions prèvies, en algun moment, semblen converses de tu a tu. La sessió, però, ha de mantenir les formalitats i per això hi és Josep Maria Pijuan, el batlle que presideix el tribunal i que, ja al principi del judici va haver de deixar clar que els lletrats no es poden adreçar directament a un altre advocat present a la sala durant les intervencions. Pijuan va interrompre l’advocada Anna Solé perquè es va dirigir al fiscal Alfons Alberca mentre li exposava els arguments per defensar la nul·litat de la comissió rogatòria cursada a Espanya l’any 2012 i fruit de proves com la declaració de l’empresari valencià Rafael Pallardó.



De vegades, les formalitats fallen per l’aspecte més tècnic i qui interromp un lletrat acaba sent un micròfon espatllat. Alfons Clavera va haver de repetir diversos cops part de la seva exposició perquè des de la sala de premsa el so del seu aparell fallava. El més graciós va ser que en diverses ocasions el micròfon s’arreglava sol en el moment just en què el tècnic de so, assegut al costat dels periodistes, s’aixecava disposat a baixar i solucionar-ho.



Clavera també va ser protagonista d’una altra anècdota. En ple debat sobre la participació del Govern a la causa com a acusació particular, el lletrat va comentar que havia estat estudiant els detalls legals sobre el tema i que per aprofundir-hi va contactar amb Miguel Ángel Aparicio, expert constitucionalista i un dels autors de la Constitució andorrana –també conegut per redactar l’informe que va posar en dubte la constitucionalitat de la llei de transferències i competències. El fiscal, amb to burleta, el va respondre mostrant-se sorprès. «Ahir encara hi havia qui trucava a un professor perquè els ho expliqués, mentre que el dia que notificaven les querelles ningú va pensar que estava caient el sistema constitucional», va dir Alberca. Per què ningú ho va impugnar llavors?, va afegir.