El 68% dels usuaris del Bus de la Salut té les arteries malaltes

Després de posar en marxa al gener de 2015 el Bus de la Salut, un total de 6.755 persones amb factors de risc hi han passat per fer-se les proves mèdiques que diagnostiquen malalties ateromatoses o renals, segons informa RàdioSeu. Els responsables d’aquesta iniciativa de la Diputació de Lleida han fet balanç aquest dimarts dels tres anys del projecte i han assenyalat que un 68% de la població que ha passat pel bus té les arteries malaltes, és a dir que hi té plaques de greix que en un futur li poden suposar un perill per a la seva salut i fins i tot provocar-li la mort.

El Bus de la Salut continuarà recorrent durant quatre anys més diverses poblacions de la demarcació de Lleida allunyades de centres hospitalaris. Durant aquest temps ha fet parada en poblacions com ara la Seu, Oliana i Bellver de Cerdanya. La Diputació de Lleida signarà properament un conveni amb la Fundació Renal Jaume Arnó, la UDETMA i el Departament de Salut per tal d’aportar els més de 425.000 euros anuals que costa el projecte.

De les 6.755 persones que han passat pel Bus de la Salut durant els darrers 3 anys, un 51% eren dones, d’entre 50 i 70 anys, i un 49% homes de 45 a 65 anys. Hi van en funció del seu historial mèdic en base a si presenten factors de risc per desenvolupar malalties renals o ateromatoses per aspectes com si són fumadors o presenten obesitat, entre d’altres. D’entre aquestes més de 6.700 persones, 4.600 tenien malaltia ateromatosa, és a dir, que les seves artèries no estan sanes i hi tenen plaques de greix. Això resulta ser un 68% del total.

Altres aspectes que s’han pogut detectar en els darrers tres anys a les persones que han passat pel bus, són per exemple que un 15,7% de la població podria tenir una malaltia renal i que al 14,5% dels usuaris se’ls ha trobat hipertensió. A més a més, també s’ha incidit en malalties com la diabetis, ja que les persones que la pateixen no poden fer-se les proves al Bus però tot i així, s’ha detectat que un 34% dels qui hi ha passat podrien ser «prediabètics» i que un 2% ja ho eren sense saber-ho.