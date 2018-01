Barreda, fos físicament, decideix abandonar

La primera part de l’etapa marató va significar l’adéu de Joan Barreda. Extenuat físicament, arrossegant des de fa dies problemes físics, va decidir abandonar, sense forces de continuar endavant.

La jornada transcorria entre Belén i Chilecito. El resident de Torreblanca mostrava un cansament evident a mesura que compeltava etapes, havent de suportar les lesions a la mà esquerra i al genoll. Al quilòmetre 98 va patir una caiguda per empitjorar-ho tot, i aquí va ser on va decidir abandonar. Va desviar-se de la ruta i va dirigir-se a un punt mèdic de Fiambalá per comunicar que ho deixava. «He lluitat els últims dies amb la intenció d’acabar el Dakar, sobreposant-me a problemes físics importants que han anat empitjorant. Suposava massa risc per a la meva seguretat continuar», assenyalava Barreda.

Cristian España va concloure l’etapa a la 22a posició a 57.04 minuts del guanyador, Toby Price. «Hem sortit amb moltes ganes i motivats, tot i el cansament que a hores d’ara ja comença a fer-se notar», indicava l’andorrà, remarcant que va ser una prova «duríssima, pedregosa, amb molt forapista, on havies d’estar amb la concentració al 200%, ja que els perills estaven molt presents en tota la cursa». Tot i així, va tornar «a gaudir i tenir bones sensacions, he agafat ràpidament el meu ritme. La pena ha estat l’avaria del meu aparell roadbook, que m’ha deixat a la deriva a l’última part de la cursa». En els pròxims dies «hem de seguir concentrats, tranquils i amb paciència». España a la general és 33è a 9.43.59 hores del líder, Matthias Walkner.

En cotxes, Cyril Despres va aconseguir finalitzar a la segona plaça, a 4.35 minuts del vencedor del dia, Bernhard Ten Brinke. El resident francès es troba a la 28a posició de la general a 44.57.23 hores del seu company d’equip Carlos Sainz, que encapçala la categoria i que acaricia el seu segon Dakar.