Stevic admet que «falta desig» per guanyar partits

Moment d’introspecció i de rumiar que és el que no s’està fent bé. El que ha portat a no classificar-se per al top-16 de l’Eurocup ni per a la Copa del Rei, fallant en partits clau. El BC MoraBanc Andorra afronta una etapa on necessita canviar aspectes, sense excuses ni individuals ni com a col·lectiu, per canviar la tendència.

Oliver Stevic és sempre dels que parla clar. El serbi admet que l’actual «és un moment difícil després de perdre amb l’Estudiantes i amb el Burgos a casa, i com vam jugar. Necessitem millorar, no només en el que és el bàsquet, sinó que el problema és més mental. Necessitem parlar, canviar coses que fem en pista si volem jugar millor» en el que queda per davant, perquè «als últims dos partits ens falta desig per guanyar-los. No sé perquè passa. És una de les diferències respecte altres que hem jugat». Un exemple va ser contra el Levallois Metropolitans i el San Pablo, els cuers al grup de l’EuroCup i la Lliga Endesa quan s’hi van enfrontar. La classificació estava en joc per al top-16 i la Copa, respectivament, i «vam començar molt suaus», i fins i tot per la situació del rival valora que «la falta de respecte» cap al contrari «és una possibilitat». No hi troba explicació, perquè «saps per a que jugues», com amb el Movistar Estudiantes, pel que «és un problema mental».

Stevic: «El nostre objectiu ara són els play-off i hem de morir per aconseguir-lo, perquè és l’últim que tenim»

No vol individualitzar en la problemàtica i toca treure conclusions. «Cadascun de nosaltres necessitem analitzar el que podem canviar per a que l’equip pugui jugar millor», perquè «és un moment difícil, però també molt important. Si volem guanyar, jugar bé i ser als play-off necessitem canviar certes coses, perquè no podem seguir jugant com fins ara». Després d’acabar la competició continental perdent amb el Darussafaka Istanbul, i amb les baixes que acumulava, el MoraBanc va fer un gran matx per superar tots els contratemps i imposar-se a la pista del Monbus Obradoiro, un rival directe en la lluita per la Copa. «Tots sabíem que necessitàvem pujar el nivell i jugar millor. Vam jugar un partit increïble, amb molta energia i amb ajudes entre els jugadors», però no va tenir continuïtat. El fet de tenir les setmanes d’entrenaments més llargues per no disputar l’EuroCup fa que «estem una mica més relaxats», i ho han pagat a l’ACB. «El nostre objectiu ara són els play-off i hem de morir per aconseguir-lo, perquè és l’últim que tenim. Hem de treballar dur les pròximes setmanes i mesos», sentencia el balcànic.