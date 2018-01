Amb els peus a terra

La temporada de l’FC Andorra, per com s’havia conformat la plantilla, plegada de joves valors nacionals, es presentava amb incerteses per aquest motiu, com a conseqüència de la precària situació econòmica de l’entitat. Però els jugadors han respost a la confiança donada i estant mostrant un rendiment superior al que molts esperaven. L’objectiu de la permanència cada dia és més a prop i no es preveu cap patiment si se segueix la línia des de començament de la temporada. Amb els deures fets l’equip, com sempre, no renunciarà a res.

El conjunt tricolor es troba a la setena plaça de la classificació amb 29 punts al final de la primera volta, tenint en compte que encara té un partit pendent contra el CF Vilaseca, que es disputarà el 10 de febrer. «Sempre hem confiat amb l’equip que hi ha al 100%, si bé és veritat que els últims resultats ens han posat en una posició més a dalt del que esperàvem en aquest moment. Però hem de tocar de peus a terra. Només portem jugada la meitat de temporada i encara no hi ha res fet, tot i que estem en el bon camí», exposa Albert Ferré, president de l’entitat, subratllant el compromís que sempre han mostrat els components de l’equip. «Sabem perfectament els jugadors que hi ha i el que són capaços de fer. Aquesta plantilla s’ha caracteritzat sempre per treure el millor de si mateixos quan les coses estaven pitjor», des de situacions econòmiques, a problemes actuals de lesions, on hi ha partits que el conjunt està en quadre, comptant amb els juvenils a la convocatòria. I és que «un dels grans secrets de l’FC Andorra és el vestidor que té».

Ferré: «Només portem jugada la meitat de temporada i encara no hi ha res fet, tot i que estem en el bon camí»

Jodi Alàez i Marc Pujol es perden per lesió el que resta de temporada, i aquí se sumen les lesions i sancions puntuals, en una plantilla que va començar el curs amb divuit components. Un exemple és el partit de dissabte contra l’FC Borges Blanques a la Borda Mateu. Robert Font i Àlex Martínez són baixa per sanció, mentre que Aaron Sànchez és seriós dubte per problemes físics. Qui no estarà per lesió és Jordi Betriu, que estarà dos mesos de baixa per un trencament als isquiotibials de la cama dreta i un edema. Si s’ha d’acabar operant, els terminis es podrien allargar.

Un els fets més destacats d’aquesta primera volta va ser la marxa de Marc Castellsagué a finals d’any, amb l’arribada a la banqueta de Candi Viladrich, amb el que ja s’havia contactat a l’estiu. Al juliol «per circumstàncies personals no es va arribar a un acord i vam agafar una altra opció». El tècnic solsoní suma dues victòries en dos partits. «L’acoblament ha estat ràpid, perquè ja coneixia els jugadors i la manera de jugar». La permanència sembla propera, i de més enllà de moment Ferré no s’ho vol plantejar, ni pensar en lluitar per l’ascens, com van fer la temporada passada: «El nostre objectiu principal és mantenir la categoria. A partir que l’aconseguim matemàticament, llavors intentarem somiar i ja veurem si podem estar més a dalt o a baix».

Joel torna al club

Les arques no estan per assumir despeses i per aquest motiu, a pesar de comptar amb una plantilla curta i baixes de llarga durada, el club sempre va mantenir que no arribaria cap reforç. Però darrerament no tancava cap porta, sempre i quan el sacrifici econòmic per a l’entitat fos mínim. I complint-se les condicions, fitxa fins a final de temporada a Joel Martínez, que complirà la seva segona etapa a l’entitat.

L’extrem esquerre després de deixar l’FC Andorra, on va estar un any al juvenil i cinc al primer equip, va jugar a l’FC Santa Coloma quatre campanyes i aquest passat estiu va incorporar-se a l’Inter Club d’Escaldes. «Tenia la voluntat de tornar i nosaltres que ho fes. Anem molt justos d’efectius, amb dues lesions de llarga durada», assenyala Ferré, que confia que l’adaptació sigui ràpida, ja que «coneix als jugadors i s’acoblarà molt més ràpid que no pas d’algú que vingués de fora».

Martínez, en la seva arribada, valora que «aportaré companyonia i sacrifici. De fet, tot el que em demani el míster. Treballaré per donar el millor de mi», sent conscient que «primer de tot he d’agafar el ritme físic i de competició que porten els meus companys». Ha seguit des d’inici de temporada als tricolors i valora el moment actual i futur: “La dinàmica de l’equip és molt bona. L’objectiu principal és la permanència, però ja veurem si podem aspirar a més coses, tenint en compte que s’han anat produint diferents baixes durant la temporada i sobretot dues molt importants que ja no podran jugar aquest any». Martínez veu un salt qualitatiu entre la Primera Divisió andorrana i la Primera Catalana. Aquesta última «és una lliga molt competitiva, amb grans equips i jugadors». Un dels elements que el van convèncer per fitxar va ser el vestidor que té l’FC Andorra: «Per un equip és molt important. Es reflecteix al camp quan hi ha una bona relació i estreta entre els jugadors».

Moviments comptats

La junta directiva té molt clar que les arques del club no es poden veure afectades amb l’arribada de jugadors. Per aquest motiu no hi haurà desembarcament de fitxatges encara que l’equip estigui lluitant a final de temporada per l’ascens. L’economia «la coneixem i patim la situació. És una lluita continuada de cada mes i que la tindrem fins que no s’acabi de sanejar el deute existent». Però els motius no són només pressupostaris. «No farem cap bogeria per intentar pujar. Seria una falta de respecte cap a la plantilla. Si els jugadors actuals han estat set mesos lluitant de valent, quan arriba el més maco de la competició han de ser ells qui juguin», afirma Ferré, que no descarta que es pugui realitzar algun fitxatge més si l’oportunitat és bona i «sempre i quan s’ajusti a l’economia del club. El que està totalment descartat és que portem algú que jugui fora, o que sigui una càrrega en la despesa».