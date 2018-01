Molta cua, però bon servei

Molta cua, però un bon servei. Això és el que afirmen un per un els usuaris que van haver d’anar ahir al Servei d’Urgències. I és que la crítica essencial no és cap als professionals ni al tracte que es dona als usuaris, sinó per les hores que es passen abans que siguin atesos. A les 18.00 hores, la sala d’espera d’Urgències estava plena de gom a gom.

A les 18.00 hores la sala d’espera del Servei d’Urgències estava plena de gom a gom

Bruna Da Silva portava tres hores allà. S’havia tret la sabata i tenia el peu visiblement molt inflamat. «Haurien de ser més ràpids, el servei és bo, però tarden molt», va manifestar. A més, va opinar que podrien donar uns primers auxilis a l’usuari.

A la noia l’acompanyava Jaoa Silva, que va comentar que era el tercer cop que anava a aquest servei. Tot i que va manifestar que el tracte sempre ha estat molt bo, va assegurar que hi ha coses que s’haurien de canviar. «Haurien de ser més ràpids i explicar millor les coses», va valorar.

Al seu costat estava Nelson Alexandre Da Silva que va acudir perquè tenia un fort constipat. Feia quatre hores que esperava i veia com altres persones amb més gravetat passaven per davant. «És molt lent», va assenyalar.



La jove Laia Garcia es va caure i estava amb el canell inflat a la sala d’espera, on duia tres hores. «Tot depèn de la gravetat que tinguis, de la gent i els infermers que hi ha», va opinar resignada.

A les 11 del matí, el nombre d’usuaris també era bastant considerable i la queixa era la mateixa, el temps d’espera.

José Manuel Caietano va relliscar a la feina i tenia el genoll molt inflat. En el seu cas feia una hora que esperava ser atès, però no sabia quan l’atendrien. No era el primer cop que utilitzava aquest servei. «La veritat és que sempre hi ha cua i estàs aquí que no et trobes bé, no estàs fi», va remarcar visiblement adolorit. A més, va assenyalar que «el servei no està malament, però falta gent treballant».



Una altra noia acompanyava un amic seu que s’havia fet mal al turmell. La jove va explicar que, precisament, la seva mare treballa al Servei d’Urgències i que també li havia comunicat que solia haver-hi cua, especialment, a la temporada d’hivern quan solen venir esquiadors. A més, el problema principal és quan arriba una persona amb ambulància o helicòpter, que solen estar greus. «Ho col·lapsen tot», va ressaltar.

Javi Díaz és un turista mallorquí que estava a l’hospital amb la dona i el fill, que tenia febre. Tot i ser de fora, no era el primer cop que havia d’acudir a aquest centre mèdic. Un altre cop va acompanyar un amic que es va fer mal al genoll esquiant. «Vam esperar sis hores», va recordar. Ara bé, va afirmar: «Falta gent, hi ha molta cua, però el servei de dins, molt bé».