El nombre de visitants als museus s’estanca respecte al 2016

Finalment, al Santuari de Meritxell, l’any passat va rebre 17.451 visites guiades entre el 13 d’abril i el 31 d’octubre, quan va estar actiu aquest servei. Així mateix, al llarg de l’any 112.942 van entrar el Santuari de Meritxell com un punt de referència de primer ordre pel que fa al turisme cultural del país.

Pel que fa al romànic, es va mostrar una vegada més com un recurs cultural de primera magnitud a Andorra, que en tan sols 60 dies (juliol i agost) ha concentrat més de 30.000 visitants interessats a conèixer algunes de les esglésies més singulars d’Andorra. Sant Joan de Caselles va ser l’església més visitada, amb 13.367 persones, seguida de Sant Romà de les Bons (1.629), Sant Martí de la Cortinada (4.238), Sant Miquel d’Engolasters (4.884), Sant Climent de Pal (1.857), Santa Coloma (3.706), i Sant Serni de Nagol (997).

La Casa de la Vall va continuar sent el museu més visitat el 2017 amb 18.038 persones, tot i que registra una disminució respecte de l’any anterior. Aquesta situació ja era presumible pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports per l’aplicació a partir de l’1 de gener d’un servei de visites guiades de pagament amb la voluntat d’igualar el seu funcionament a la resta d’equipaments culturals gestionats pel Govern engegat l’any 2013 al Centre d’interpretació de l’Andorra Romànica de Pal.

El públic es va distribuir de la següent manera: 58.518 persones van visitar algun museu; 30.678 persones es van interessar per conèixer el romànic durant els mesos de juliol i agost, període durant el qual es fan visites guiades d’algunes de les esglésies més singulars de l’Edat Mitjana que hi ha al país, i finalment, 17.451 persones van realitzar la visita cultural a la basílica Santuari de Meritxell, entre el 13 d’abril i el 31 d’octubre, moment de l’any en què va estar habilitat el servei de visites guiades.

El nombre de visitants dels museus i monuments gestionats pel Govern va ser pràcticament el mateix l’any passat en relació amb el 2016. De fet, ha crescut un 0,3%, ja que el 2017 hi va haver 106.647 visitants en comparació els 106.384 d’un any abans, va detallar ahir el Govern en un comunicat.

