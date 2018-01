El sentit únic, una solució a mitjà termini

La conversió de la part alta de l’avinguda Meritxell en un carrer de sentit únic i un sol carril haurà d’esperar. Tal com va avançar EL PERIÒDIC l’equip de govern de la capital comparteix la proposta però a dia d’avui «no ho veiem factible». Així doncs es deixa com un objectiu a mitjà termini al qual s’haurà d’arribar de manera gradual. Els problemes per reorganitzar la mobilitat han estat el gran condicionant. Marsol va explicar que Andorra la Vella només compta amb tres eixos de vialitat i per tant, limitar la circulació ara mateix és impossible. Amb tot, va indicar que estan a l’espera de conèixer els detalls de l’estudi de mobilitat a les parròquies centrals que està desenvolupant el Govern per determinar si hi ha alguna solució alternativa. Una altra opció, va apuntar, seria que tirés endavant el projecte del Falgueró i es pugués obrir una sortida cap a Escaldes des del Sant Ermengol. «Llavors ja tindríem una altra via», va comentar.

Tot i mantenir els dos carrils, s’hi han previst canvis: les voreres passaran a tenir entre 3 i 5,5 metres d’ample, l’espai de la calçada quedarà reduit a 6 metres i es restringirà la velocitat a 30 quilòmetres per hora. A més, al terra hi haurà un gravat que marcarà que és una zona de vianants, s’elminaran els panells publicitaris i els fanals s’alinearan a les façanes.

Les parades de bus no restaran espai a les voravies, sinó que s’utilitzarà la mateixa calçada. Es traslladaran els espais de reserva dels hotels als carrers laterals i les zones de càrrega i descàrrega es desplaçaran al carrer Doctor Molines, al carrer Bisbe Príncep Iglesias i s’utilitzarà també l’aparcament de la Vinyeta. Uns canvis que dilluns està previst explicar-los als representants de l’Associació de Transportistes.

Moment de provar

Malgrat les explicacions donades per la majoria, en la roda de premsa posterior a la sessió de consell de comú, la consellera del PS, Lídia Samarra va lamentar que la corporació no hagi apostat finalment per reduir el nombre de carrils. «Penso que era el moment de provar el sentit únic i fer un espai més de passeig i compres per als ciutadans. M’hauria agradat», va manifestar. Qüestionada per l’intent que es va fer en el mandat passat i que no va quallar, va apuntar que «potser caldria provar en un sentit diferent». De la seva banda, el conseller liberal Víctor Pintos va fer «un vot de confiança» a la decisió de la majoria si és que realment no és factible una altra opció.

El projecte de remodelació de l’avinguda estarà en exposició pública del 15 al 28 de febrer al vestíbul del Centre de Congressos.