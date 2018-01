Els vehicles dièsel pagaran més impostos l’any que ve

Els vehicles de gasoil deixaran d’estar afavorits davant dels de gasolina en el càlcul dels cavalls fiscals i, per tant, veuran encarida la taxa de tinença de vehicles. «Els dièsel tenien un 30% menys de cavall fiscal i, per tant, estava afavorit respecte dels vehicles de gasolina en aquesta taxa», va explicar el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació, Gilbert Saboya durant l’acte de valoració del Programa Engega 2017 i de l’evolució de les matriculacions. Per aplicar aquest nou criteri caldrà que el Consell General aprovi la modificació de la llei 15/2016, i per tant, es durà a terme durant els propers mesos i s’aplicarà, previsiblement, a partir de l’1 de gener de l’any vinent.



La desincentivació dels vehicles dièsel forma part del tipus d’accions que cal emprendre paral·lelament a programes d’ajudes com l’Engega, segons Saboya, «perquè no és viable incentivar el vehicle elèctric sempre amb subvencions, s’ha de buscar també altres mètodes». Sobre aquest mateix tema, el ministre d’Economia, Competitivitat i Innovació també va opinar que quan el mercat de venda dels elèctrics arranqui definitivament, deixarà de tenir sentit subvencionar-los però va considerar que encara és precipitat saber quan passarà això.

Furgonetes al punt de mira

El Programa Engega tornarà a comptar aquest any amb 850.000 euros de pressupost i enceta l’any amb l’objectiu de renovar el parc de furgonetes del país i fer-lo més sostenible. Amb aquest propòsit el Govern finançarà fins a 10.000 euros, 1.000 més que en l’edició anterior, la compra de camionetes noves elèctriques pures, que s’afegiran als 1.000 que van a càrrec dels punts de venda. A més, també hi haurà una millora en les ajudes per al desballestament de les furgonetes de més de 15 anys d’antiguitat, sempre que estiguin inscrites a nom del sol·licitant i tinguin la ITV en vigor.



Si es compleixen aquests requisits, els propietaris obtindran 1.250 euros pel desballestament de la camioneta, en lloc dels 750 euros que s’oferien fins ara, sempre que s’adquireixi un vehicle de la mateixa tipologia però més eficient, sigui o no elèctric, híbrid o convencional. L’any passat es van matricular només sis furgonetes elèctriques, en front de 22 de gasolina i 168 dièsel. «El balanç de 2017 obligava a fer una lectura crítica i a actuar al respecte per ajudar més als empresaris, que es fixen més en els números que el particular», va assegurar Saboya. A més, va assegurar que l’incentiu per als desballestaments «és molt important ja que es tracta de vehicles d’alta rotació i amb una antiguitat mitjana del parc al país de 12 anys i mig». Les subvencions pretenen empènyer els propietaris de furgonetes cap al canvi eficient en un context de millora de l’economia que ofereix més possibilitats de renovació a les companyies.

Els propietaris obtindran gairebé el doble de diners pel desballestament de les furgonetes

Turismes elèctrics

Els ajuts a la compra de turismes elèctrics purs i turismes híbrids endollables es mantenen igual que en la darrera convocatòria, 8.000 i 4.000 euros, respectivament. «Pensem que és bo privilegiar els elèctrics purs per sobre dels híbrids per aconseguir que puguin les vendes dels primers», va explicar Saboya. Amb aquesta estratègia de menys subvenció per als híbrids, les matriculacions d’aquests van reduir-se en un 30% el darrer any, en front de la pujada del 39% per als vehicles elèctrics purs. L’ajuda al desballestament dels turismes de més de 15 anys es manté, com en la darrera edició, en 750 euros. Els vehicles que es beneficiïn dels ajuts han d’estar matriculats a nom de la persona beneficiària un mínim d’un any, en cas contrari, cal retornar l’ajut. Particulars, associacions sense ànim de lucre i empreses poden adquirir fins a tres vehicles cada un.

Motocicletes

Les motos han tornat a nivells de matriculacions de 2007 i han triplicat les de 2016. «La gamma d’oferta de motocicletes elèctriques encara és limitada», va considerar Saboya. 35 de les 830 matriculades l’any passat van ser elèctriques i els compradors que es van beneficiar del Programa Engega van poder finançar un 30% del preu de mitjana. El 2016 es van matricular 734 motocicletes, 12 de les quals, elèctriques.

Balanç de 2017



Saboya va valorar l’èxit del programa Engega 2017 que ha fomentat la matriculació de 154 vehicles elèctrics i híbrids endollables. El ministre va analitzar l’impacte també en relació amb l’evolució de les matriculacions de vehicles, que durant el 2017 han crescut un 18,2%. A més, s’observa que en els darrers anys s’ha incrementat el pes dels vehicles de gasolina per sobre dels dièsel, que el 2017 han assolit el percentatge més baix dins del total de matriculacions des de l’any 2000. L’augment del global de matriculacions fa que tot i l’increment dels vehicles de mobilitat elèctrica, el percentatge de penetració es manté en el 3,5%, situant Andorra al quart lloc del rànquing mundial, un més baix que el 2016, amb un 4,8%. No obstant, Saboya va considerar «molt positiu estar al top cinc mundial» i va recordar que el 2017 va esgotar els 850.000 euros de pressupost abans del previst, als quals es van acabar afegint 150.000 euros més.