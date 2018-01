Sancions per qui no porti ampolla per ruixar les miccions dels gossos

El Comú d’Andorra la Vella va engegar l’octubre passat una campanya de sensibilització perquè els propietaris de gossos ruixessin amb aigua les miccions dels animals i reduir així l’impacte que tenen sobre el mobiliari urbà. La iniciativa es va posar en marxa regalant fins a 3.000 ampolletes plegables per facilitar la tasca i mentre s’esperava el canvi d’ordinació que havia de fixar multes per aquells propietaris que no ho fessin.

Tot i l’esforç, la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, admet que el resultat encara no és òptim. «Hi hem d’incidir més. He vist ampolletes, però quan les veig em sorprenc, per tant, vol dir que encara no està normalitzat», va explicar. És per aquest motiu que va anunciar que «farem una reglamentació perquè la persona que no porti l’ampolla se la pugui sancionar», ja que va indicar que «és més difícil sancionar perquè no ha tirat l’aigua, ja que l’has d’agafar al moment. Però si vas amb el gos pel carrer i no portes l’ampolla serà més fàcil. Nosaltres treballarem en aquesta línia».

L’aplicació de les multes no serà immediata, sinó que s’ha previst de cara a l’any que ve «perquè la gent s’ha de mentalitzar», va matisar Marsol, que va recordar que «és un dret tenir un gos, però qui els té ha de ser conscient que té unes obligacions de convivència amb la resta de ciutadans i sobretot de no malmetre elements del mobiliari urbà». Cal tenir present que les miccions dels gossos «són molt corrossives i tenim molts fanals i moltes papereres fetes malbé». De fet, en el moment de presentar la campanya de les ampolletes ja es va exposar que durant l’estiu del 2017 el comú va tenir una despesa de 15.000 euros per contractar els serveis de neteja amb alta pressió dels carrers, bruts, en bona part, a causa de les miccions dels gossos.

Altres accions

El comú d’Andorra la Vella, com tota la resta d’administracions locals esta pendent també de poder implantar les analítiques d’ADN per tal d’enxampar els propietaris de gossos que no recullin els excrements del carrer. Per aconseguir-ho s’està treballant en el plec de bases però segons la mandatària parroquial el problema, a dia d’avui, és el cens. «Hem de veure si està prou depurat i a partir d’aquí que els comuns hi puguem tenir accés», va exposar.

La qüestió està previst que es tracti en la propera reunió de cònsols, però va reiterar que la voluntat és unànime. Un altre dels aspectes que s’haurà d’acabar de de definir és qui assumeix els cost de les analítiques inicials per tal de poder comptar amb la base de dades que després ha de permetre identificar els incívics. En el cas d’Andorra la Vella ja es té clar que la corporació subvencionarà part de la prova «perquè entenem que és un benefici». Així doncs, es marcaran unes obligacions, es donarà un termini i d’aquesta manera qui ho faci primer tindrà avantatges sobe la resta.

D’altra banda també se segueix analitzant la proposta d’establir una taxa a qui tingui gossos. «No tenim cap decisió presa perquè primer volem anar a campanyes de sensibilitazió», va exposar Marsol.

El comú demana col·laboració per no llançar la brossa al costat dels contenidors

Una de les primeres accions que va dur a terme la corporació liderada per Conxita Marsol va ser un gran esforç de neteja de la parròquia i la posada en marxa de campanyes sobre els horaris en què s’ha de llançar la brossa per evitar que les bosses s’acumulin al carrer. Tot i així la cònsol major admet que en aquest aspecte «hem tirat una mica enrere». Segons va apuntar «hem millorat a nivell de carrer, no veus pràcticament papers, però el què no ens acaba de funcionar són els contenidors pel reciclatge que hi ha a la via pública». Així va explicar que «alguns ciutadans creuen que allò és una minideixalleria», especialment des que es van tancar els contenidors per decorar-los «i tiren a terra les bosses d’escombraries i els cartrons», un fet que assegura que «ens està portant un gran problema i fins i tot ens hem arribat a plantejar treure els contenidors de la via pública».



Una decisió d’aquest calibre saben que perjudica el reciclatge, per aquest motiu «estem estudiant què podem fer». Marsol va lamentar especialment que els dies de festa, amb més afluència turística, «vegis algunes zones plenes de bosses», de manera que va demanar «la col·laboració de tots els ciutadans» per corregir-ho. «Tots ens hem de sentir orgullosos i ens ha d’agradar tenir la parròquia neta». Per ara va manifestar que «insistirem» en la conscienciació i se seguirà en al política de soterrar els contenidors. «S’hi està treballant però la col·laobració del ciutadà és imprescindible, perquè no pots tenir un escombriaire cada 100 metres», va concloure.