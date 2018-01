Urgències tindrà 10 metges més i noves condicions laborals

Les reivindicacions dels metges d’Urgències han donat els seus fruits. Desprès de diverses reunions amb la direcció, els caps del centre han acordat fer el possible per millorar les condicions laborals del servei. Segons va informar ahir el director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet, la primera mesura serà incorporar nous facultatius al departament d’Urgències. De fet, Martínez va remarcar que l’any passat ja es van poder tancar alguns contractes i que –gràcies a aquests– abans de l’abril s’incorporaran 10 professionals.

Actualment, la plantilla es composa de 25 metges i dos coordinadors. Tot i això, només 18 estan en règim de 40 hores setmanals. Amb els nous sanitaris, Urgències passarà a tenir prop de 28 membres a jornada completa. Martínez va assegurar que aquest nombre és suficient per cobrir el departament i que fins i tot hi haurà moments en què «aniran sobrats». Però en tot cas, «no deixarem de buscar més metges per tenir un coixí en cas de baixes o malalties». Durant un dia «normal», Urgències funciona amb un coordinador i tres metges, «més algun professional que ha d’estar localitzable en cas que se’l necessiti».

Una altra mesura que s’aplicarà en breu és l’augment de categoria. Fins ara, els professionals del servei estaven considerats com a metges general, però vista la complexitat de la seva àrea, l’hospital creu que cal augmentar el seu rang i equiparar-lo al dels metges especialistes, amb l’augment de reconeixement i salari que això implica. Martínez va remarcar que aquesta iniciativa ja es va decidir en una reunió del novembre però que, per qüestió de tràmits i burocràcia, no s’ha pogut fer efectiva fins aquest any.

Tanmateix, s’ha apostat per donar l’oportunitat als sanitaris d’escollir quin torn de guàrdies volen fer: de 12 o de 24 hores. Segons el director assistencial, la majoria dels treballadors ja han escollit el seu torn, «i molts han agafat el de 24 hores». A aquestes mesures s’hi suma la creació d’un equip de treball, que estarà format per quatre metges i quatre infermeres, i que tindrà la tasca d’analitzar més acuradament el servei d’Urgències per acabar de definir de forma consensuada noves propostes de millora.

Manca de paciència i comunicació

En ser preguntat per tota la situació que està copsant l’hospital, el ministre de Salut, Carles Alvarez Marfany, va destacar ahir que la «voluntat d’establir millores sempre hi ha estat, però és cert que potser ha faltat comunicació [per part de la direcció del centre] i més paciència d’alguns en cert moments, tot i que amb els darrers esdeveniments, el neguit [dels metges] estava justificat».

S’investigarà l’actuació del cap

La direcció i l’equip de metges i infermeres analitzarà si cal prendre mesures per millorar el clima laboral

A banda de denunciar precarietats laborals, alguns treballadors van fer arribar a direcció el seu malestar vers l’actuació de «passivitat absoluta» i «despotisme» del doctor Josep Gómez Jiménez, actual cap d’Urgències i responsable del SUM. Al respecte, Alvarez va remarcar que caldrà fer un seguiment «més intensiu» del que ha succeït al servei i que «qui haurà de decidir» si és necessari o no obrir una investigació interna «és el propi departament directiu de l’hospital».

Com a representant del centre, Martínez va aclarir que les denúncies relacionades amb Gómez s’analitzaran en conjunt amb el nou equip de metges i infermeres. I un cop estudiada la situació, es mirarà si cal prendre alguna acció «per millorar el clima laboral del servei».

Sis hores d’espera

Malgrat les queixes, Martínez va assegurar que els temps d’espera d’Urgències són menors als dels països veïns i que només en situacions molt puntuals hi ha hagut esperes llargues, «amb un màxim de sis hores». A més, «pel que fa a la qualitat de l’atenció, hem comprovat que no ha decaigut i que es manté molt positiva».