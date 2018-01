Despres, 10è en una etapa on els pilots de motos i quads decideixen no sortir

El dia transcorria entre Fiambalá i San Juan, amb 793 quilòmetres per davant, dels quals 523 eren cronometrats, que significava ser l’especial més llarga d’aquesta edició del Dakar. Despres finalitzava desè a 21.31 minuts del guanyador, el qatarià Nasser Al-Attiyah. El resident francès se situa a la 18a plaça de la general a 45.00.53 hores del líder, el seu company d’equip Carlos Sainz, que té a tocar el seu segon tuareg daurat i ahir va decidir no arriscar tenint en compte l’avantatge que té davant el segon classificat, Stéphane Peterhansel, també del Peugeot Team, que es troba a 44.41 minuts. Al-Attiyah és tercer a 1.05.55. Avui es disputa la penúltima etapa, entre San Juan i Córdoba, amb un itinerari de 560 km, dels quals 369 seran cronometrats.

La dotzena etapa del Dakar, la segona part de la marató, només es va disputar en categoria de cotxes i camions, ja que els pilots de motos i quads es van negar a sortir al negar-se a prendre la sortida després dels cotxes i els camions un cop es va modificar el recorregut per la previsió de condicions meteorològiques adverses que es presentaven en el transcurs de la jornada. Cyril Despres va creuar la línia de meta a la 10a posició.

