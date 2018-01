Lopo, reforç d’hivern per a l’Inter Escaldes

Fitxatge estrella per a l’Inter Club Escaldes. Si tot segueix el seu camí, Albert Lopo serà nou jugador de l’entitat. L’exjugador de l’Espanyol, Deportivo de la Corunya i Getafe, entre d’altres, arriba a un principi d’acord amb l’entitat andorrana.

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació