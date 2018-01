Bonet demana al Consell General anar a Nova York a fer una ponència

Després de la forta polèmica sobre les despeses presumptament irregulars de Sílvia Bonet que finalment no es van poder demostrar, dos mesos després de deixar SDP per anar per lliure, l’ara parlamentària independent ha demanat per carta al síndic General, Vicens Mateu, permís per assistir a la 62a reunió de la comissió de la condició jurídica i social de la dona a la seu de les Nacions Unides (Nova York), del 12 al 23 de març vinents.

Amb aquesta sol·licitud per escrit, Bonet dona a entendre que les despeses que puguin generar aquest desplaçament correran a càrrec del Consell General. Serà la primera vegada des d’aquella polèmica (sorgida cap al maig del 2017) que la política ordinenca demana assistir a un viatge de feina.

El tema principal de l’edició del 2018 és el dels desafiaments i les oportunitats per aconseguir la igualtat entre els gèneres i l’apoderament de les dones i les nenes rurals.

Bonet va argumentar a la carta que l’Associació de Famílies i Dones del Mont Rural (Afamer), conjuntament amb Espanya, organitzaran un dels side-events que promouen els països participants o les ONG’s que assistiran a la conferència; aquest tractarà sobre l’emprenedoria de la dona en el món rural o de muntanya, i, segons concreta, «he estat convidada per fer una ponència en aquest acte».

Fins i tot detalla de què té previst parlar: «La meva voluntat és poder presentar la situació de la dona a Andorra, explicar exemples d’emprenedoria en un país de muntanya i finalment explicar els treballs realitzats amb el Llibre Blanc de la igualtat». També va complementar informació sobre l’esdeveniment a la seu de les Nacions Unides fent referència a que com a tema d’examen hi haurà la participació de la dona en els mitjans de difusió i les tecnologies de la informació i les comunicacions, «l’accés de la dona a ells, així com les repercussions en l’avançament i la potenciació del rol de la dona i el seu ús per aquesta finalitat».

Bonet afegeix a la carta que la invitació oficial la tindrà «a finals de gener» i que la seva idea és, si l’autoritza el Consell General, participar en aquesta trobada a Nova York «durant els dies 12, 13 i 14 de març», el dia de la Constitució. A més, va afegir que prèviament a aquesta carta ja havia informat a la ministra d’Exteriors, Maria Ubach, sobre la invitació, «i ella [la ministra] m’informarà sobre el procediment a seguir».