Canillo farà un estudi d’estalvi energètic a 4 edificis comunals

El comú de Canillo destinarà un total de 17.688,05 euros a fer un estudi d’estalvi energètic a quatre edificis comunals. Concretament, tal com s’especifica en l’edicte publicat al BOPA, dues empreses (Engitec i Origina) seran les encarregades de dur a terme els treballs a l’edifici del Telecabina (on la intervenció tindrà un cost de 6.246 euros), l’edifici Sociocultural, l’escola bressol “Les Orenetes” i a l’edifici Perecaus (on es destinaran 11.442,05 euros). La voluntat és «provar d’optimitzar els consums energètics, no només elèctric, sinó també el de calefacció, per exemple», va explicar el cònsol menor de la parròquia, David Palmitjavila.

Els més significatius

De moment s’han escollit els quatre immobles més grans, «on podem tenir un estalvi major», i l’estudi s’allargarà durant mig any. «Volem que s’agafi les dues temporades perquè no només tenim problemes a l’hivern. Hi ha edificis que a l’estiu hi fa massa calor», va detallar. De la mateixa manera va advertir que les pautes de mesura i les accions posteriors que s’hi puguin fer segurament no seran les mateixes a tot arreu. «No és el mateix l’edifici Perecaus, que compta amb un espai esportiu, que l’edifici destinat a la gent gran. Les condicions hauran de ser diferents», va exposar.



El resultat de l’estudi doncs, haurà de permetre fixar un «pla de treball per a les futures inversions de manteniment que haguem de fer». L’objectiu és millorar aquells aspectes que tinguin una influència notable. «De què ens serveix canviar les bombetes velles per unes de leds si el problema gros és que els tancaments no són bons i perdem calor per tot arreu? Llavors la prioritat és canviar les finestres», va indicar. D’aquesta manera s’elaborarà un calendari amb les actuacions que es recomanin i s’aniran complint en funció de les prioritats i del temps d’amortització que suposin. «Intentarem que les que s’amortitzin abans es facin més ràpidament», va afirmar, afegint, però, que l’important «és que puguem tenir uns criteris i que si s’han de fer reparacions en un futur es facin sempre mantenint uns criteris d’eficiència energètica».



Palmitjavila va admetre que no tenen calculat l’estalvi que els pot arribar a suposar fer aquest tipus d’actuacions en els quatre edificis, «però sabem que és una qüestió interessant i, de fet, l’experiència que tenim amb el Palau de Gel ha estat molt bona». D’altra banda va remarcar que «tot i que l’estalvi és important, també ho és el fet d’aconseguir no incrementar la despesa energètica».

Mònica López assumeix la direcció del Palau de Gel

El Palau de Gel té una nova direcció. Qui fins ara ocupava aquest càrrec, Francesc Oriol, serà substituit per Mònica López, que havia estat la presidenta de la Federació Andorrana d’Esports de Gel. El cònsol menor de Canillo, David Palmitjavila, va explicar que el càrrec serà ratificat en la propera sessió de consell de comú. En les darreres setmanes s’ha anat fent la transició si bé l’objectiu és «donar continuitat a la feina feta els últims anys». Sobre els motius del canvi, va manifestar que Oriol s’havia compromès per un sol mandat, però que després havia demanat poder tornar al seu lloc d’origen al comú. En tornar a repetir l’equip comunal un segon mandat se li va demanar que continués fins que es tingués definit un relleu.



Així va defensar que Lòpez és una persona «molt vinculada al món del gel i ve del sector turístic», per tant té un bon coneixement del sector, quelcom que creuen que els pot afavorir a l’hora d’establir sinergies. L’objectiu és que el Palau de Gel «torni a ser el Palau de Gel d’Andorra, un punt emblemàtic de l’oferta d’activitats del país».