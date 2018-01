Ceferin destaca el paper dels petits països en l’àmbit futbolístic

La primera visita oficial d’un president de la UEFA al Principat va ser fugaç. Només d’unes poques hores per realitzar dues visites institucionals i una inauguració d’obres. Aleksander Ceferin va ser ahir al país per fer palès el seu compromís amb els països petits, que menys recursos tenen i als que més complicat els és competir per les seves característiques de població i econòmiques, al que ja es va referir quan va prendre el càrrec.

El seu viatge llampec en vol privat a l’aeroport d’Andorra-la Seu d’Urgell començava a primera hora del matí i durava fins passat el migdia, quan tornava cap a Suïssa. El plat fort de la jornada va ser la visita als terrenys on s’ha de construir el Centre d’Esports FAF de la Massana, finançat en major part per la UEFA i la FIFA, i en menor mesura per la Federació Andorrana de Futbol (FAF). Ceferin va participar en l’acte que donava el tret de sortida a les obres, on va enterrar-se dins d’una urna una pilota signada per les diferents autoritats presents. El projecte, amb un camp de futbol, un pavelló i un aparcament, es conclourà abans de l’estiu del 2019.

Ceferin: «Sempre han de fer molt amb molt poc. Quan veig això, que volen ser cada cop millors, és impressionant»

En veure l’ubicació massanenca, Ceferin va ressaltar que «és un dels llocs més macos d’Europa que mai he vist. És fantàstic». Per les característiques del terreny, la seva construcció fa que sigui «un repte» i admet que «no sé si hi ha algun lloc així en tot el món» on es construeixi un camp en un emplaçament similar. Com a eslovè, un país amb un territori i amb una estructura futbolística federativa petita respecte a les grans potències, sempre s’ha mostrat proper als ens que mantenen similituds amb el de l’estat balcànic, ja que abans de ser president de la UEFA ho va ser de la federació eslovena. Les necessitats que tenen les fa seves. «Entenc les petites nacions futbolístiques, perquè principalment no poden classificar-se, no tenen diners addicionals i sempre han de fer molt amb molt poc. Quan veig això, que volen ser cada cop millors, és impressionant», exposava Ceferin, subratllant que «fan una gran feina».

Aquesta any s’estrena la Lliga de les Nacions, competició que agrupa a les seleccions pels coeficients que tenen, que permet que hi hagi una major igualtat en els partits. També dona bitllets per a l’Eurocopa. Ceferin exposava que «els canvis ajuden a les petites nacions, perquè ara és més fàcil al grup D per a l’Eurocopa», on es troba Andorra, considerant que «aquest sistema és millor pels països petits, però també pels grans», i sens dubte, «és el futur a Europa». Les opcions de classificació estaran repartides, ja que aquest esdeveniment estarà acompanyat per l’habitual fase de classificació per a la competició continental.

Més camps

El president de la FAF, Victor Santos, remarcava que a la UEFA estan «molt contents» per la tasca realitzada des del Principat. Ceferin va visitar la seu de la federació andorrana, on va destacar la tasca realitzada els últims anys. «Ens ha felicitat per la feina que estem fent, ha vist totes les instal·lacions que hem fet a Andorra. És una prova més que estem treballant bé, perquè les institucions internacionals estan molt feliços amb nosaltres».

Santos sempre s’ha mostrat partidari de poder comptar amb el màxim nombre de camps al país per cobrir les necessitats tenint en compte la mancança actual, per l’alt nombre d’equips i jugadors que hi ha. La instal·lació de la Massana se suma a les ja existents, però «la federació no para» per trobar nous terrenys on construir i arribar a acords amb els propietaris: «Som inquiets i sempre estem buscant possibilitats per anar a millor. No és fàcil perquè a Andorra trobar terrenys és difícil, però sempre estem a la recerca».

Trobada institucional amb el govern

Andorra la Vella q Ceferin va reunir-se amb el cap de Govern, Toni Martí, i la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Martí va agrair el suport econòmic de la UEFA per a realitzar instal·lacions al país i va destacar la importància del futbol al Principat.