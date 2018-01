FGC considera «lesiva» la vaga a Espot i Port Ainé ‘’artificiosa i altament lesiva’’

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) lamenta la convocatòria de vaga per part dels treballadors pels dissabtes i diumenges de gener i febrer a partir de demà, de les 11.00 a les 15.00 hores i es mostra «sorpresa» per aquesta aturada. FGC considera «artificiosa i altament lesiva» als interessos de l’empresa, dels seus clients i del territori en plena temporada de neu. Durant l’acte de mediació al Departament de Treball a Lleida que va tenir lloc dimecres, l’empresa va manifestar la seva «perplexitat» davant d’aquesta convocatòria. Ferrocarrils ha previst un seguit de mesures els dies de vaga en el funcionament dels forfets per pal·liar els efectes que puguin tenir en els visitants de les estacions. Pel que fa a l’estació de Port Ainé, romandrà oberta de 09.00 a 11.00 i de 15.00 a 17.00h. Les previsions per Espot fan preveure que l’estació podrà mantenir-se oberta.

La vaga, que s’ha registrat en forma d’aturada parcial del servei, és per demanar l’equiparació de salaris i categories entre els treballadors que estan realitzant la mateixa funció dins de l’empresa i de condicions amb altres explotacions del grup de Ferrocarrils de la Generalitat, empresa gestora de les dos estacions pallareses. Des del comitè d’empresa, s’ha explicat que han pres aquesta decisió després de no poder trobar solucions amb l’empresa i s’ha recordat que la convocatòria ha rebut l’aval unànime de l’assemblea de treballadors. Entre les demandes també destaca una gratificació per a les persones que realitzen feines amb major perillositat o responsabilitat. Entre Port Ainé i Espot hi ha una vuitantena de treballadors. L’empresa ha comunicat que durant els dies de vaga (dissabte i diumenge), el forfet de temporada d’Espot i Port Ainé es podrà fer servir com és habitual tenint en compte els horaris de la vaga. En el preu a taquilla del forfet de dia a l’estació de Port Ainé, s’informarà a tots els clients de l’afectació que els suposa la convocatòria de vaga i, en cas d’adquirir els serveis, s’aplicarà un 50% de descompte en els productes afectats. El preu del forfet a taquilla a l’estació d’Espot serà l’habitual ja que el seguiment previst per part dels treballadors fa preveure poder mantenir-la oberta.

D’altra banda, es valorarà una contrapartida en favor dels clients del forfet de temporada en funció de l’afectació final al client per la durada de la vaga, com per exemple possibles descomptes en l’adquisició del forfet de temporada de l’any vinent. L’empresa argumenta que a excepció del cobrament dels plusos durant les vacances, sobre la qual cosa ja va informar que el faria efectius i amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener del 2017, els treballadors no els havien notificat cap altre malestar.

Segons Ferrocarrils la seva voluntat és «mantenir una política de relacions laborals que eviti el conflicte tant per part de la representació dels treballadors com per part de la direcció de l’empresa».