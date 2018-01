El nombre de comerços va créixer un 6,6% l’any passat

Totes les parròquies van tancar l’any passat amb nous establiments, segons dades facilitades per les corporacions locals. En concret, el Principat va registrar el 2017 un total de 9.061 comerços i un any abans en tenia 8.148. Així doncs, el nombre d’establiments comercials va créixer un 6,6% l’any passat en relació al 2016.

La parròquia que va experimentar un major increment d’establiments és Canillo. En concret, hi va haver un 13,7% més de comerços el 2017 en comparació un any abans. Al detall, l’exercici anterior va tancar amb 675 comerços, mentre que el 2016 ho feia amb 583. Això es desprèn del fet que es van obrir 130 establiments, mentre que se’n van tancar 34.

La Massana és la segona que es va consolidar en el rànquing, ja que va incrementar un 9,1% d’establiments nous. En el cas d’aquesta parròquia, el 2017 va tancar amb un total de 1.055 establiments, mentre que un any abans n’hi havia 960. En aquest cas, es van obrir 154 comerços, mentre que se’n van tancar 79. Segons van fonts del comú fa anys que mantenen «una tendència a l’alça» d’obertura de negocis.

El nombre de comerços a Ordino va créixer un 8,8%. Si el 2016 va tancar amb 354 establiments, l’any passat ho va fer amb 388, després que s’obrissin 66 establiments i es tanquessin 32. Tot i l’augment, aquesta parròquia és on hi ha menys establiments de tot el Principat.

Bonificació als empresaris

En el cas d’Escaldes, l’increment d’establiments es va situar en el 6,6%. Aquesta però, després d’Andorra la Vella, és la que concentra un major nombre de negocis. Així doncs, l’any passat es va tancar amb un volum de 1.561 i un any abans, en canvi, en tenia 1.458. El comú escaldenc va detallar que ofereixen una ajuda per a la iniciativa privada i per afavorir l’obertura de nous negocis. En aquest context, aquelles persones que iniciïn una nova activitat comercial, empresarial o professional gaudeixen d’una reducció del 100% el primer any i una altra del 50% el segon any en l’impost de radicació.

En el cas d’Andorra la Vella el creixement va ser del 4,8%. Aquesta parròquia, amb diferència, és la que té més establiments comercials. En concret, va tancar el 2017 amb 3.331, mentre que un any abans en tenia 3.207.

Les que menys creixen

Encamp i Sant Julià de Lòria són les parròquies que pateixen un menor creixement. Encamp va augmentar un 2,9% el nombre d’establiments l’any passat. Al detall, va tancar l’exercici amb 1.307 negocis (872 a Encamp i 435 al Pas de la Casa) enfront dels 1.270 (841 a Encamp i 429 al Pas de la Casa) del 2016. En el cas de Sant Julià de Lòria, l’any passat va registrar 744 comerços, mentre que l’exercici anterior en tenia 725, és a dir, va créixer un 2,6%.

Andorra la Vella i Escaldes

Després de diversos anys de crisi, tant Escaldes-Engordany com Andorra la Vella van començar a experimentar un creixement en l’obertura de negocis. A la parròquia escaldenca, per exemple, el 2012 es van obrir 116 negocis i se’n van tancar 151. Això es va revertir un any després. Així doncs, el 2013 un total de 150 van iniciar la seva activitat, mentre que aquell any se’n van donar de baixa 107. Aquesta tendència a l’alça s’ha consolidat i, per exemple, el 2016 es van obrir 203 negocis nous enfront dels 107 que es van tancar. Una tònica que també es va conservar el 2017, quan 223 empresaris van posar en marxa negocis, mentre que 120 els van tancar.

Aquesta tendència també es va registrar a Andorra la Vella. Després de cinc anys que les baixades de nous negocis superaven a les altes, la capital va generar 55 establiments nous el 2013, un total de 75 l’any següent, el 2015 en 85, el 2016 en 132 i l’any passat de 127. Encamp també ha experimentat un increment de nous negocis des del 2014.