Confirmada la presència d’un llop a l’Alt Pirineu

L’equip de seguiment del llop a Catalunya ha confirmat la presència d’un animal a l’Alt Pirineu, concretament a la zona de Port del Copte, entre les comarques del Solsonès i l’Alt Urgell. Segons ha anunciat la Generalitat en un comunicat, els tècnics que s’ocupen del rastreig del canis lupus haurien aconseguit captar imatges de l’exemplar al desembre, gràcies a les trampes fotogràfiques instal·lades amb aquest objectiu. Aquestes instantànies avalarien una existència de la qual es tenien indicis des del setembre passat.

Aquestes sospites es remunten a finals d’estiu, quan es van produir diversos atacs a ovelles al Solsonès. Com passa amb altres espècies depredadores, com l’os, la Generalitat compensarà econòmicament els ramaders. Aquesta és la primera vegada que es dona una agressió a un ramat per part d’un llop des del 2010, quan va passar una cosa semblant a la serra del Cadí.

erràtics

La conselleria de Territori i Sostenibilitat ha recordat que no hi ha cap programa de reintroducció d’aquest animal, però, de tant en tant, n’apareixen exemplars «erràtics» a les comarques catalanes. És per aquesta raó que dijous es van reunir amb els propietaris de ramats, així com amb representants dels ajuntaments de la zona per treballar en mesures que minimitzin els atacs del llop.

Els municipis amb què s’han mantingut contactes són els de la Coma i la Pedra, Odèn, Fígols i Alinyà i Guixers, repartits entre les dues comarques. Els tècnics han recomanat que es reforcin les tanques de protecció de les ovelles i altres animals en captivitat. No obstant, en cas que es donin nous casos d’atacs, la Generalitat pagarà als afectats. Durant tot el 2017 es van comptabilitzar set atacs a ramats i un a un isard. L’equip de seguiment català col·labora amb altres grups de fauna dels dos costats del Pirineu, cosa que permet afirmar que entre Catalunya i França hi ha tres llops mascles d’origen alpí (francoitalià) i que dos d’ells es mouen als dos costats de la frontera.

A més de les 14 fotografies que s’han aconseguit del llop de Port del Comte en cinc ocasions diferents, l’equip de seguiment n’ha recollit igualment altres indicis, com empremtes a la neu o quatre excrements que, analitzats genèticament, han confirmat que es tracta d’un mascle.

Des de l’any 2000, segons Territori i Sostenibilitat, hi ha hagut confirmacions constants de la presència de llops a Catalunya. Cada any s’han anat localitzant senyals que verificaven la seva existència, en un degoteig feble però recurrent.

Alguns només s’han detectat un any, altres han estat absents un temps i ara hi ha aquest llop, del qual es tenen notícies des de fa diversos mesos. Això permet afirmar, de totes maneres, que no hi ha una població establerta a Catalunya, sinó que es tracta d’exemplars dispersos, afirma la Generalitat. El llop de l’Alt Ripollès és el que es deixa notar més vegades, mentre que el que està prioritàriament a la Cerdanya ho fa menys.