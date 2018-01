Repte tricolor per sumar la cinquena victòria seguida

L’excel·lent ratxa actual la vol fer encara més extensiva. L’FC Andorra juga avui a la Borda Mateu (16.00 hores) amb l’FC Borges Blanques, un equip que també arriba amb una bona dinàmica després de dos triomfs seguits.

«El Borges és un equip amb molta alçada, molt perillós a pilota aturada. En teoria ens deixaran tenir la pilota i buscar el contraatac, que és com més punts treuen. Nosaltres a partir d’aquí ho afrontarem com sempre, estar molt bé en defensa i ser efectius en totes les jugades d’atac que tinguem», exposa Àlex Villagrada. El migcampista tricolor espera sumar un nou triomf, que seria el cinquè consecutiu, perquè «estem en una bona ratxa i s’està entrenant bé» per a fer-ho possible. Joel Martínez, fixat aquesta mateixa setmana, tindrà l’oportunitat de debutar.