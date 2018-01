El personal d’Urgències assegura que el servei ha «empitjorat»

El col·lectiu de metges i infermeres continua «preocupat» per la manca de personal del Servei d’Urgències. La direcció de l’hospital va anunciar dijous passat que, abans de l’abril, s’incorporaran 10 professionals més al servei. El col·lectiu agraeix aquestes arribades, però reitera que la «situació d’Urgències és insostenible ara, a dia d’avui i en les properes setmanes». A més, assegura que anirà a pitjor, perquè les incorporacions són futures i no s’està donant una resposta immediata a l’estrès i a la càrrega d’hores i de feina que viu actualment la plantilla.

El major problema és que, a hores d’ara, els sanitaris no poden «garantir la millor atenció i el millor servei als usuaris». De fet, els professionals matisen que el funcionament del servei «darrerament ha empitjorat» i que la situació està arribant al límit, «fins al punt d’haver de fer malabars per poder realitzar un calendari mensual, sempre a costa dels treballadors, per poder cobrir totes les funcions que realitza el personal d’Urgències».

Aquestes declaracions contradiuen les paraules del director assistencial del SAAS, el doctor Joan Martínez Benazet, que dijous va assegurar que la «qualitat de l’atenció» era «molt bona» i que no s’havia vist afectada en cap cas per la mancança de personal.

S’ha tingut temps per actuar

El col·lectiu entén que els tràmits per contractar personal de fora «no son immediats», però no s’explica perquè que no s’ha fet res fins a la data

El col·lectiu entén que els tràmits administratius per contractar personal de fora del país «no son immediats», però no s’explica perquè que no s’ha arribat a fer res fins a la data. Els treballadors fa tres anys que demanen canvis i creuen que la direcció ha tingut «temps suficient com perquè no calgués arribar a la situació actual, per tant, està clar que fins que no els ha esclatat al damunt, no s’han posat a treballar i a buscar una solució».

Cal buscar responsabilitats

Gran part dels sanitaris culpa a l’actual cap d’Urgències, el doctor Gòmez Jimenez, del malestar i del mal clima laboral que s’ha format al servei. El col·lectiu assegura que l’actuació de Gòmez ha propiciat, entre altres coses, «que l’últim any hagin marxat sis metges, i en el que portem de mes, n’han marxat tres més, incloent un coordinador del servei».

Aquest fet empitjora la recerca de professionals forans i fa que el centre agafi mala «propaganda», «perquè queda palès que l’atractiu que tenia abans el país ja no hi és i que, a més, els sanitaris d’Urgències només fan que marxar». Un agreujant d’aquesta situació és que la majoria dels que han decidit abandonar el servei portaven més de 10 anys a l’hospital. Per tant, s’han perdut metges amb molta experiència tant al país com al centre.

El col·lectiu va traslladar el seu neguit vers l’actuació de Gòmez a direcció. Tot i això, des del centre es va respondre que, per ara, l’única acció que se seguirà al respecte és fer un anàlisi i estudi acurat de la situació a través d’un equip de treball format per quatre metges i quatre infermeres. I més endavant, en vista de dels resultats, es decidirà si cal fer alguna actuació.

Al respecte, els treballadors creuen que, al cap i a la fi, «l’últim responsable de la planificació i gestió del servei és el cap», per tant, veient que els problemes més grossos han vingut derivats d’aquesta branca, «cal buscar responsabilitats».

Altres propostes

A banda de la incorporació de més efectius, la direcció va fer públiques altres solucions, com donar al personal l’opció d’escollir entre torns de 12 i de 24 hores i augmentar la categoria dels metges d’Urgències a especialistes, amb l’increment de reconeixement i salari que això implica. Respecte a aquesta darrera mesura, el col·lectiu destaca que tot el que sigui anar a millor és positiu, però que, per exemple, en cap cas han demanat que s’els pugi el sou, «no és precisament aquest tema el que ens preocupa». A més, «l’augment és gairebé insignificant». Tot i això, els treballadors sí agraeixen que se’ls reconegui l’especialització que se’ls requereix, «ja que cap sanitari del servei té aquest grau de categoria i, per contra, a l’hora d’entrar s’ens demana que tinguem especialitzacions del MIR».

En vista de les propostes de direcció, els metges i infermeres han decidit donar «un temps de marge» per veure si les condicions laborals del servei d’Urgències milloren. En cas que no sigui així, avaluaran si cal augmentar el seu nivell de reivindicació. En tot cas, confien que es pugui arribar a una solució i remarquen que la seva voluntat i compromís és «seguir treballant per poder realitzar les tasques assistencials garantint la qualitat i la seguretat del servei».