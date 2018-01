Pallàs no acaba el descens de Cortina d’Ampezzo

Al primer descens programt de la Copa del Món de Cortina d’Ampezzo (Itàlia), Carmina Pallàs no va poder completar la prova.

Va saltar-se una porta i va quedar-se fora de cursa. La victòria va ser per a la italiana Sofia Goggia amb un temps d’1.36,45 minuts. Aquesta és la quarta victòria que assoleix al circuit l’esquiadora de Bèrgamo. Arribarà en les millors condicions als Jocs Olímpics de PyeongChang (Corea del Sur), ja que cinc dies abans s’havia imposat al descens de Bad Kleinkirchheim (Àustria). Va superar a dues de les principals favorites, les estatunidenques Lindsey Vonn (1.36,92) i Mikaela Shiffrin (1.37,29).

Nou podi per a Oliveras

Després dels dos podis aconseguits dijous en els descensos de categoria Citadines World Cup de Passo San Pellegrino (Itàlia), ahir Marc Oliveras n’obtenia un altre a la mateixa estació. Va ser tercer en un dels supergegants disputats, mentre que a l’altre que va realitzar-se es va quedar a les portes, signant la quarta posició.

Per la seva part, Àxel Esteve va ser 38è al gegant FIS de Folgaria (Itàlia). Va signar un crono d’1.59,81. Xavi Salvadores i Joan Verdú no van concloure la segona mànega. El guanyador va ser l’italià Hannes Zingerle (1.55.08). Segon va ser el francès Thomas Fanara (1.55,31) i tercer el búlgar Albert Popov (1.55,46). D’altra banda, a l’estació italiana de Monte Pora cap de les dues representants andorranes van completar l’eslàlom FIS que s’hi disputava. Clàudia Mijares no va finalitzar la segona mànega, mentre que a la primera quedava fora Arnabat. La vencedora va ser la italiana Michaela Azzola (1.18,51), seguida per la seva compatriota Jasmine Fiorano (1.19,03) i la suïssa Bettina Schneeberger (1.19,86).

El ‘riders’ passen directament a les finals a Erzurum

El vent està fent la guitza als ‘riders’ a l’estació turca d’Erzurum, on es disputa la Copa del Món de ‘boardercroos’, amb la participació de Lluís Marín. Si dijous es van haver de cancel·lar els entrenaments oficials per aquesta causa, ahir es repetia la mateixa incidència a les classificatòries. Això comporta que avui els 61 participants inscrits competeixin directament a les finals, sempre i quan les ratxes de vent ho permetin. Les rondes seran de quatre corredors fins als setzens de final.