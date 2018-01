La Llei de patrimoni cultural tindrà avaluacions externes

El Consell Assessor del Patrimoni (CAP) va celebrar ahir al matí la seva primera reunió de l’any, que va estar presidida per la Ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert. Durant la reunió, es van repassar les accions que el Departament de Patrimoni Cultural ha organitzat per a enguany, declarat Any Europeu del Patrimoni Cultural per la UE, amb l’objectiu de donar a conèixer el potencial de tota la riquesa cultural d’Europa.

Un dels temes de debat que va sorgir durant la reunió del CAP va ser l’avaluació de la Llei de patrimoni cultural. En aquest sentit, el Consell Assessor proposa que l’avaluació sigui externa i s’elabori cada tres anys, coincidint amb la vigència de nomenament de les vocalies del Consell Assessor. A més, la voluntat és que dita avaluació la porti a terme una empresa de consultoria amb una voluntat final auditora.

D’altra banda, el Consell Assessor va aprofitar la trobada per debatre sobre les diverses possibilitats de dinamització i de difusió que presenta la candidatura Unesco (Les festes del foc del solstici d’estiu als Pirineus: Haros, falles i brandons, patrimoni cultural immaterial de la Humanitat 2015), entre els diversos actors que intervenen en la festa internacional.

Properes accions

Amb l’Any Europeu del Patrimoni, la UE vol sensibilitzar sobre la importància social i econòmica del patrimoni cultural i arribar principalment a les persones que menys el coneixen. Les accions organitzades pel Ministeri de Cultura, Joventut i Esports al voltant de l’efemèride es faran públiques les properes setmanes.

Consell Assessor

El Consell Assessor és un òrgan consultiu nomenat per la ministra, la finalitat del qual és avaluar i orientar el Ministeri de Cultura en la implementació de polítiques i actuacions en l’àmbit del patrimoni cultural. Per exemple, correspon al Consell Assessor avaluar l’aplicació del marc legal vigent i l’estat general del patrimoni cultural.