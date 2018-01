L’últim capítol de la primera temporada

«Aquests dies, si busques un advocat o periodista, no el trobaràs al seu despatx, quasi tots estan a la Batllia pel #casBPA». Aquest és una de les diverses piulades que s’han anat publicant a Twitter des de dilluns, a partir del començament del període de debat de les qüestions prèvies que posen en dubte aspectes del macrojudici del cas BPA. Durant aquests cinc dies, les xarxes socials han mostrat opinions diverses que acaben conformant un judici paral·lel al que es celebra dins la sala de l’edifici Prada Casadet. La major part dels tweets fan referència al ritme frenètic viscut durant la setmana, amb sessions maratonianes de més de sis hores i amb només 15 minuts de descans per dia: Els 15 minuts més valorats per redactors i lletrats, que gairebé en manada sortien de la sala i per inèrcia anaven cap a la cafeteria més propera –que aquesta setmana deu haver notat un increment en la facturació– per abastir-se de les suficients dosis de cafeïna i teïna per aguantar amb energia el final de les jornades.

Advocats i periodistes es prenen un descans després d’una setmana frenètica



Les intervencions dels advocats solen ser llargues i feixugues i les rèpliques, eternes. A la sessió d’ahir, fins i tot al fiscal se li escapava algun badall subtil. Alguns lletrats miraven el mòbil i escrivien per WhatsApp. Des de la cabina de periodistes, es comentaven les picabaralles i es consultaven les novetats publicades a Twitter. «Espero tuits de #casbpa quan arribem al #dia273», deia un periodista. «Serà tan llarg com El cor de la ciutat», responia una altra. Les jornades semblen capítols d’una sèrie inacabable que ahir tancava temporada. Encara falten, però, molts capítols per saber com acaba l’afer BPA. Tal com va dir el jutge, Josep Maria Pijuan, els lletrats tindran temps de dedicar-se a altres clients fins que es reprengui el judici, un cop el tribunal hagi acabat de deliberar sobre les demandes presentades per la defensa durant els cinc dies de debat judicial.